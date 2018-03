Programajánló

Koncertekkel ünnepel az 55 éves Liszt Ferenc Kamarazenekar

Koncertekkel ünnepli fennállásának 55. évfordulóját a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amely március 28-án David Fray zongoraművész szólójátékával ad jubileumi estet a Zeneakadémián. 2018.03.04 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A zenekar 1963-as alapításának napra pontos évfordulóján tartott hangversenyen Händel Tűzijáték szvitje, Bach d-moll zongoraversenye, A-dúr zongoraversenye és D-dúr zenekari szvitje hangzik el - mondta el Pálfi Gábor ügyvezető igazgató az MTI-nek.



Kiemelte: a zenekar számos külföldi meghívást kap, ezért szeretnék, hogy nemzetközi szála is legyen az egész évben zajló ünneplésnek. Tavasszal Drezdában, majd az Ankara Fesztiválon Alican Süner hegedűművésszel, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Makszim Vengerov hegedűművésszel adnak koncertet a Pesti Vigadóban. Április végén Modenában Martha Argerich zongoraművésszel Liszt, Bartók, Mozart és Beethoven műveit szólaltatják meg, májusban pedig Kelemen Barnabás hegedűművésszel a zeneakadémiai bérletsorozatban Haydn, Mendelssohn és Mozart alkotásait adják elő. Emellett kisebb, szűkebb körű ünnepséget is tartanak majd az Óbudai Társaskörben.



Felidézte, hogy január 23-án a Zeneakadémián Rácz Ödön nagybőgőművésszel léptek színpadra, január végén pedig Bordeaux-ban és Párizsban adtak koncertet.



Pálfi Gábor elmondta, hogy a zenekar életét egész évben hol egy magyarországi fellépés, hol egy külföldi turné színesíti. Nagyon sok megkeresésük van külföldről, az együttest a legnagyobb francia, német, angliai lapok méltatják, de külföldi fellépéseiknek Magyarországon alig van visszhangja.



Anyagi lehetőségeikre kitérve azt hangsúlyozta, hogy mintegy 150 millió forintból - állami és önkormányzati támogatásból, valamint turnékból, jegyeladásból - gazdálkodnak, de az a minőség, amelyet a zenekar képvisel, nagyobb büdzsét érdemelne, évi 250 millió forintos költségvetésnek nagyon örülne. Nagyon jó a kapcsolatuk a fenntartóval, a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA), tavaly is kaptak támogatást a miniszteri keretből - mutatott rá, megemlítve a TAO-hozzájárulásokat is.



Emlékeztetett arra, hogy 2016 tavaszán Rolla János visszavonult, az általa kijelölt utód, Tfirst Péter pedig a zenekar koncertmestereként átvette az irányítást. A koncertmester fiatalít, és a zenekarban a korábbi 16 helyett már 17-en vannak. Az a cél, hogy a létszám akár 30-ra is bővüljön, mert az a barokk repertoár, amelyet modern hangszereken játszik a zenekar, kevésbé szerepel a felkérések között.



Missziójuknak tekintik a különböző iskolai koncerteket, valamint a legkisebbeknek szóló családi hangversenyeket, amelyeknek az Óbudai Társaskör ad otthont. Az érzékeny és igényes közönség keresi a minőséget, és a zenekar nagyon fontosnak érzi, hogy a megfelelő koncertélmény, a magas színvonalú muzsika mindenkihez eljusson - hangsúlyozta Pálfi Gábor.