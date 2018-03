Kultúra

A női főhőssel forgatott Oscar-jelölt filmek jövedelmezőbbek

hirdetés

A női főhőssel forgatott Oscar-jelölt filmek nagyobb bevételt hoznak a mozikban, mint a férfi főhőssel készült produkciók - állapította meg a BBC csütörtökön közzétett elemzése.



A női főhőssel forgatott filmekre fordított minden dollár átlagban 2,12 dollárt hoz. A férfi főszereplős filmeknél viszont a költségvetés minden dollárjára 1,59 dollár bevétel jut. 2013 óta azonban mégis csupán az Oscar-jelölt filmek 28 százalékának volt női főszereplője.



A BBC elemzése szerint az utóbbi években Oscarra jelölt, női főhősről szóló produkciók közül A számolás joga költségvetése 6,8-szorosát kereste meg a mozikban, a Lady Bird a ráfordítás 4,2-szeresét, A szürke ötven árnyalata ugyancsak ennyit, a Star Wars - Az ébredő Erő költségvetése 3,8-szorosát, a Megmaradt Alice-nek a 3,7-szeresét, a Brooklyn a 3,5-szörösét, a Szépség és a szörnyeteg és a Philomena a 3,2-szeresét, a Floridai álom a 2,8-szorosát, a Gravitáció pedig a 2,7-szeresét.



A nők a mozikasszáknál és a kamera mögött is helytállnak - jelentette ki Kate Kinninmont, a Nők a Filmben és a Televízióban brit szervezet vezetője.



A produkciós költségvetések és az amerikai mozibevételek összevetéséből kiderül, hogy az egyértelműen női főszereplős Oscar-jelölt filmek 33 százalékkal nagyobb bevételt hoztak a mozikban, mint azok, amelyeknek főhőse férfi volt.



A BBC tanulmánya az Internet Movie Database adatait vette alapul, viszont a dokumentumfilmeket vagy rövidfilmeket nem sorolták a válogatásba. Az elemzés így 155 filmet vizsgált meg úgy, hogy a forgalmazási és a promóciós költségeket nem vették figyelembe.



Tavaly az ötvenes évek óta először fordult elő, hogy a három legnagyobb bevételű amerikai filmnek - Star Wars: Az utolsó Jedik, a Szépség és a szörnyeteg, Wonder Woman - női főhőse volt. A BBC elemzése szerint ez egy új trendet sejtet.



A női főszereplős filmek megtérülése ugyanakkor azért is lehet magasabb, mert költségvetésük jelentősen alacsonyabb a férfi főszereplővel forgatott filmekénél. Az átlagos produkciós költségek 20 százalékkal alacsonyabbak, ha nő kapja a sztárszerepet - mutatott rá az elemzés.



Kinninmont szerint nagyon nehéz megváltoztatni azt a hollywoodi nézetet, hogy a nők nem hoznak annyi pénzt, mint a férfi sztárok. Az elmúlt öt évben minden Oscar-jelölt filmbe befektetett dollárból 75 cent olyan filmre jutott, amelynek főhőse férfi volt.