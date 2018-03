Zaklatás

Marton László újra rendezhet - megszólalt Sárosdi Lilla is

A Vígszínház korábbi rendezője, aki a zaklatási ügy miatt volt kénytelen elhagyni a színházat, ezen kívül a Rózsavölgyi Szalonban is újra dolgozik majd. A Marton-ügyet kirobbantó Sárosdi Lilla színésznő a szembenézést és a párbeszédet hiányolja leginkább a zaklatási ügyekkel kapcsolatban - írja az atv.hu.



Spiró György Elsötétítés című darabja több évadon keresztül szerepelt rendkívüli sikerrel a Rózsavölgyi Szalon műsorán – Marton László rendezésében. A Rózsavölgyi Szalon közleménye szerint az újabb rendezésről szóló egyeztetés – vagyis a darabkeresés - egy éve indult, és jelenleg is tart. Zimányi Zsófia az ATV Híradójának eljuttatott kommünikét azzal egészítette ki: "Mindannyiunknak kívánom – nem csak a színházi szakmának –, hogy ne a bosszú és a gyűlölet vezesse a megszólalásainkat és a tetteinket, s találjuk meg újra a higgadt és átgondolt hangot a kulturális közbeszédben."



A zaklatási ügybe belebukott rendező hamarosan a Veszprémi Petőfi Színházban is dolgozik majd. Oberfrank Pál szerint évek óta tervezik Marton László veszprémi bemutatkozását, a közös munkát, a jövő évad előadásának tervezését már elkezdték. Marton László a botrány kirobbanása után írt bocsánatkérő nyílt levelében voltaképpen elismerte a vádakat, a Vígszínház ezután szerződést bontott korábbi főrendezőjével.



Verebes István szerint „attól a pillanattól kezdve, amikor a Martont kiebrudalták a Vígszínházból, egészen másról szól ez a történet”. A színművész-rendező most azon a véleményen van, hogy „a labilils közhangulat ellen lépni kell. Veszprémből az Oberfranknak vagy a Rózsavölgyi Szalonból Zimányi Zsófiának a döntése bátor, méltányos és tisztességes. Marton László rendezői múltja megérdemli ezt.”



„Meglepődtem, igen.” Ezt már a Marton-ügyet kirobbantó Sárosdi Lilla mondta, hozzátéve, az emberi és szakmai és segítő szándék érthető, ám azok a nyilatkozatok már kevésbé, amelyek megkérdőjelezik a Marton Lászlóval kapcsolatban felmerült vádak igazságtartalmát. A színésznő nem biztos abban, hogy jutott elég idő a zaklatási ügyekkel kapcsolatos szembenézésre.



Sárosdi Lilla szerint vádaskodás helyett a szembenézés az egyetlen megoldás, mert csak így kerülhető el, hogy újra két, egymással szemben álló oldal alakuljon ki egy szakmán belül.