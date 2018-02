Könyv

Novemberben jelenik meg Michelle Obama memoárja

hirdetés

Novemberben jelenik meg Michelle Obama volt first lady Becoming című memoárkötete a Penguin Random House kiadónál - számolt be róla hétfőn a The Guardian.



A könyvet 24 nyelven adják ki. A globális kiadási jogot megszerző Penguin Random House állítólag 65 millió dolláros (16,5 milliárd forintos) szerződést kötött Michelle Obamával.



A szerző "mélyen személyes tapasztalatnak" nevezete emlékiratainak megírását. Mint hozzáfűzte: reméli, hogy a könyvben elmesélt története másokat is arra ösztönöz majd, hogy azzá váljanak, akikké szeretnének.



A memoár Chicago déli részében eltöltött gyerekkorától számol be élete fontos pillanatairól, köztük arról is, hogyan sikerült egyensúlyt teremtenie vezető pozíciója és anyai teendői között, és hogy milyen volt élete a Fehér Házban.



Obama a könyvről szóló közleményben kiemelte: a Becoming megírása lehetőséget teremtett számára, hogy őszintén tekintsen végig élete váratlan fordulatain.



A kötet nyomtatott és digitális formátumban is hozzáférhető lesz. A megjelenés után Michelle Obama nemzetközi körúton mutatja be a könyvét, ennek részleteit később osztják meg a közönséggel.



Michelle Obama a volt first ladyk nyomába lépve írja meg visszaemlékezéseit. Lady Bird Johnson A White House Diary című naplójának megjelenését követően Pat Nixon kivételével minden first lady megírta fehérházi tapasztalatait miután férje elnöksége véget ért. Annak idején nagy figyelmet keltett Laura Bush Spoken from the Heart és Hillary Clinton Living History című memoárja.



Michelle Obamának nem először jelenik meg könyve: 2012-ben adták ki American Grown című kötetét, amely fehérházi konyhakertjét mutatta be, és összefoglalta az egészséges táplálkozással kapcsolatos kezdeményezéseit.