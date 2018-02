Szridevi 54 éves volt

Meghalt az egyik legnagyobb bollywoodi szupersztár

Elhunyt 54 évesen szívroham következtében Szridevi Kapúr bollywoodi szupersztár, aki mintegy 300 filmben szerepelt csaknem öt évtizedes pályafutása alatt. 2018.02.25 14:36 MTI

A hatalmas népszerűségnek örvendő színésznőt csak Szrideviként emlegették Indiában. A filmcsillag éppen Dubajban tartózkodott családjával egy rokona esküvőjén, amikor szívrohamot kapott - számolt be róla vasárnap a BBC News.



Szridevi azon kevés bollywoodi színésznő közé tartozott, akik anélkül is sikerre vittek egy filmet, hogy jelentős férfi sztár szerepelt volna benne. Legismertebb filmjei között volt a Mr. India, a Csandni, a Csal Baz és a Nyelves-lecke. Utolsó filmje, a Mom tavaly került a mozikba.



Négyéves korától dolgozott tamil, telugu, malajalam, kannada és hindi nyelvű filmekben, mielőtt 1978-ban Bollywoodban debütált volna. Szridevi 13 évesen már összetett karaktereket ábrázoló felnőtt szerepeket alakított. A hetvenes és kilencvenes évek között számos kasszasikerben láthatta a közönség, filmjeit több nyelven is játszották Indiában. 1997-ben, a Judaai című film bemutatása után visszavonult, és csak 2012-ben tért vissza a filmezéshez a Nyelves-lecke című produkcióval.



Halálhírére nagy tömeg gyűlt össze mumbai otthonánál. Váratlan halála a bollywoodi filmes elitet és az indiai politikai vezetőket is mélyen megrázta.



Narendra Modi kormányfő Twitter-üzenetében rótta le kegyeletét és osztotta meg szomorúságát, az indiai elnök, Ram Nath Kovind pedig azt írta, hogy Szridevi halála rajongói millióinak szívét törte össze.



London polgármestere, Sadiq Khan is megemlékezett a sztárról a közösségi médiában. Felidézte, hogy nagy örömmel találkozott a "fantasztikusan tehetséges színésznővel, előadóval és producerrel" amikor legutóbb Indiában járt.



Az indiai kormány 2013-ban a Padma Shrí kitüntetést adományozta a színésznőnek.



Szridevi testét vasárnap szállítják Mumbaiba, hogy elhamvasszák.

An actress with unparalleled talent and a vibrant soul. #Sridevi, you will be remembered for years to come. → https://t.co/woOKH2JIps pic.twitter.com/c9G3ZAMj6m — YouTube India (@YouTubeIndia) 2018. február 25.