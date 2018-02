Programajánló

Aba Béla életmű-kiállítása nyílt meg a Lakitelek Népfőiskolán

hirdetés

Aba Béla poszterei és könyvborítói hozzátartoznak az elmúlt fél évszázadhoz, különösen a rendszerváltozás eseményeihez, amelyeket sok tekintetben meg is határoztak - mondta W.-Nemessuri Zoltán író a Lakitelek Népfőiskolán a tervezőgrafikus életmű-kiállításának megnyitóján szombaton.



W.-Nemessuri Zoltán szerint kevés alkotó mondhatja el magáról, hogy nemcsak a művészettörténetben, hanem a politikában is nyomot hagyott. Ehhez a tehetségen kívül a mélységes meggyőződés is elengedhetetlen. Az pedig a hitből és a jó erkölcsből fakad - tette hozzá.



Az író kiemelte: a valóban eredeti tervezőgrafika küldetése, hogy az üzenetet máshoz nem hasonlíthatóan, a lehető legegyszerűbben és leghatásosabban fejezze ki. A plakátnak ugyanis alig néhány másodperce van arra, hogy ne csak meglássák, meg is jegyezzék.



Úgy fogalmazott: "A plakát a história papírtükre." A tervezőgrafika, más szóval az alkalmazott grafika tárgyához kötött akkor is, ha a maga idejét nemcsak túléli, de meg is határozza - mondta.



Beszélt arról is, hogy a magyar politikai plakát a rendszerváltozás leghatásosabb előkészítője volt. Azt mondta: az első szabad választásokat megelőző "sűrű évek" három jeles művészt vonultattak fel: Aba Bélát, Orosz Istvánt és Pócs Pétert. Munkáik ma már nemcsak kordokumentumok, hanem meghatározzák a korszak szellemiségét is. Nélkülük nem lehetséges értelmezni, hogyan formálta az MDF nem egészen két esztendő alatt a magyar világot. Mozgósítottak, lelkesítettek, és gyökeresen átalakították a közvélekedést - tette hozzá W.-Nemessuri Zoltán.



Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke elmondta: a kiállítás egyben egy korábbi kampányra, az első szabadon választott Országgyűlést megelőző, az 1989 és 1990 közötti időszakra is emlékeztet.



Emlékeztetett arra, hogy 1987-ben a házuk udvarán "a tilalom és a tűrés határán" alakult meg a Magyar Demokrata Fórum. Ebből az időszakból villan fel most a kiállítás falain egy-egy kép plakát formájában, akár az MDF-fel kapcsolatosan, akár Aba Béla személyes életútjának egy-egy állomásaként - tette hozzá.

Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke a kiállítás megnyitóján kiemelte: a falakon látható képek nem elfogultak, azok "a valóság képei voltak, ott és akkor, amikor megszülettek, megrajzolt üzenetek, eredeti és hatásos alkotások".



Aba Béla Országos tavaszi nagytakarítást! című plakátjáról elmondta, hogy bár kivívta a nagykövetségek tiltakozását, mindenki erről beszélt, miután kikerült a falakra.



Emlékeztetett arra, hogy az MDF szimbólumát Szörényi Levente ötlete alapján rajzolta meg Aba Béla, és a jelkép azután "győzelemre is vitte" kampányukat.



Aba Béla nyomdai szedést tanult, majd a lipcsei grafikai főiskola vendéghallgatója lett. Mestere Albert Kapr volt. Elnyerte a Reklámszövetség nívódíját először 1981-ben sajtóhirdetés, majd 1985-ben reklámfotó kategóriában. A Magyar Hirdető nyomdai osztályán, majd reklámszerkesztőségében dolgozott 1967 és 1978 között. Azóta önálló tervezőként tevékenykedik. Az 1990-es első szabad választások alatt az MDF kampányának grafikusaként választási plakátokat, szórólapokat, arculattervet készített.