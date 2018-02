Programajánló

F.A.L.U. néven rendeznek fesztivált Szilvásszentmártonban

A magyarság kultúrájának sokszínűségét hivatott bemutatni a Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni (F.A.L.U.) elnevezésű összművészeti fesztivál, amelyet július 11. és 14. között rendeznek a Somogy megyei Szilvásszentmártonban. 2018.02.22 02:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A látogatókat négyszáz-ötszáz programmal, azon belül koncertekkel, színházi, irodalmi, zenei és táncelőadásokkal várjuk - mondta Lengyel Gábor (Fidesz-KDNP), a mintegy 220 lakosú zselici község polgármestere szerdán az MTI érdeklődésére.



Kiemelte, a fesztiválon két és félórás koncertet ad a Kormorán, fellép az Ismerős Arcok zenekar, a Leander Kills, a Budapest Bár, a Bohemian Betyars, Péter Szabó Szilvia, a Kiscsillag, valamint több helyi formáció is.



Az esemény négy napja alatt lesznek író-olvasó találkozók, számos külhoni művész mutatkozik be a községben, a látogatóknak Erdélyi udvarban kínálják erdélyi kézművesek, termelők portékáit - tette hozzá a településvezető.



Szólt arról, hogy a fesztivál kétéves előkészítő munka eredménye, amelyben a Kormorán tagjai, továbbá a község szülötte, Lőrincz L. László író, műfordító is segítette a szervezőket. A lebonyolítás költségeit európai uniós és hazai pályázati forrásokból, támogatásokból, továbbá saját bevételekből fedezik.



Szilvásszentmárton és környéke csendes, nyugodt, az itt élők haza- és vendégszeretőek, érdeklődnek a kultúra iránt, fontos számukra az identitásuk megőrzése, vagyis a helyszín kiválóan alkalmas egy ilyen fesztivál megtartására - fogalmazott Lengyel Gábor, hozzátéve: a rendezvényeikre 15 ezer-25 ezer látogatót várnak.



Szavai szerint a F.A.L.U. egy űrt tölt be a somogyi fesztiválkínálatban, nem hasonlítható a Balaton-parti zenei, vagy más városokban sorra kerülő művészeti, komolyzenei vagy borfesztiválokhoz.



Ha a fesztivál sikeres lesz és a környező települések lakói szeretnék, a Művészetek völgye mintájára a jövőben Patcára, Zselickisfaludra, és Szennára is kiterjesztjük, ahogy erre a Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni elnevezés is utal - jegyezte meg.



Lengyel Gábor közölte, az eseményről bővebb információkat a tartalmát tekintve folyamatosan bővülő www.falufesztival.hu honlapon és a Facebookon kaphatnak az érdeklődők.