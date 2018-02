Filmajánló

Több mint 110 ezer néző látta az első hétvégén a Valami Amerika 3-at

Herendi Gábor új filmjét, a Valami Amerika harmadik részét bemutatása első hétvégéjén 116 030 néző látta, ezzel a rendszerváltás óta a második legjobb magyar filmes nyitóhétvégét érte el, megelőzve az Üvegtigris 2 tizenkét évvel ezelőtti eredményét is.



A rekord nézőszámmal a Valami Amerika 3 első helyen nyitott a top 10-es listában, megelőzve a Fekete párduc című képregény-adaptációt is - közölte a film kommunikációjával megbízott ügynökség hétfőn az MTI-vel.



Mint írják, utoljára 1997-ben, A miniszter félrelép ért el a mostaninál nagyobb nézőszámot.



Herendi Gábor rendező jegyzi a Valami Amerika első két része mellett a Magyar vándor és a Kincsem című filmeket is.



A film több mint 90 moziban látható továbbra is az országos mozihálózatban.



A Valami Amerika 3 szereposztása nagyrészt követi az első két részét, Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Csuja Imre, Faragó András, Thuróczy Szabolcs és Tompos Kátya mellett a harmadik részben feltűnik Pokorny Lia, Stohl András, László Zsolt, Nagy Ervin, Kovács Lehel, Ganxsta Zolee és Scherer Péter is.