Programajánló

Vonósokra írt műveit mutatja be a Studio 5 zeneszerzőcsoport

Vonósokra írt művek szólalnak meg a Studio 5 zeneszerzőcsoport tagjai - Bella Máté, Kutrik Bence, Solti Árpád, Varga Judit és Virágh András Gábor - szerzői estjén, február 23-án a Zeneakadémián. 2018.02.18 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koncerten Varga Judit Black and White, Kutrik Bence Emojik és Virágh András Gábor Genesys című művének ősbemutatója mellett Solti Árpád Concertino és Bella Máté Lethe című alkotása hangzik el Dobszay Péter vezényletével - közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég az MTI-vel.



Az esten a zene képi aláfestést kap, minden egyes művet a muzsika hangulatára improvizált videó kísér. A Studio 5 felkérésére készült ambient jellegű videó Révész László László képzőművész és Volkan Mengii török komputer művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem vendéghallgatójának munkája.



Az alkotók arra törekszenek, hogy közelebb vigyék a kortárs zenét a fiatalabb közönséghez és minél többek számára tegyék élménnyé az általuk képviselt új zenei hangokat. Bár a Studio 5 komponistái kivétel nélkül külföldön is végeztek zenei tanulmányokat, mindannyian a Zeneakadémiát tartják alma materüknek. Számos hazai és nemzetközi díjjal büszkélkedhetnek, többen közülük a Zeneakadémia oktatójaként is ismertek.