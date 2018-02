Árverés

Százötven év több mint kétszáz alkotása a BÁV grafikai aukcióján

hirdetés

A több mint 200 grafikai alkotást felvonultató anyagból többek között Aba-Novák Vilmos, Szőnyi István, Kondor Béla, Kassák Lajos és Maurer Dóra alkotásaira licitálhatnak az érdeklődők.



Az anyag nyitótétele három Aba-Novák Vilmos-rézkarc lesz, amelyek közül a Nagybányai tájra 32 ezer forinttól, míg a Zugliget című alkotásra 75 ezer forinttól indulhat a licit - olvasható a BÁV MTI-hez elküldött tájékoztatójában.



Az árverési anyag legdrágább tétele Kádár Béla Anya gyermekével című, az 1920-as évek első felében készült szénrajza, amelynek kikiáltási ára 550 ezer forint, míg az Aktus című tusrajzát 120 ezer forinttól kínálják az érdeklődőknek.



A változatos technikákat felvonultató aukciós anyag tételei között szerepelnek Mednyánszky László ceruzarajzai, Szőnyi István grafikái, Kassák Lajos képarchitektúrái, a nemrég elhunyt Hencze Tamás akril kompozíciója, Szász Endre tusrajzai vagy éppen Molnár C. Pál fametszetei és Farkasházy Miklós art deco pasztellképei is.



Licitálni lehet a magyar grafika megújítójaként számon tartott Kondor Béla árverésen ritkán szereplő ceruzarajzára, valamint hat rézkarcára is. Az Akt II. (Férfi gitárral) című ceruzarajz kikiáltási ára 220 ezer forint. Árverésre bocsátják a Franciaországban élő és alkotó Major Kamill két grafikáját 40 ezer és 60 ezer forintért.



Az aukción a magyar új avantgárd egyik legnagyobb alakjának, Maurer Dórának három rézkarca is szerepel: licitálni lehet többek között az ismert Pompeji-sorozat Kifelé, Pompei VII. című darabjára 48 ezer forinttól.



Mint írják, a nemzetközi szinten is az egyik legmagasabbra értékelt magyar kortárs művész alkotásai nem csak hazai és külföldi múzeumban találhatók meg, de a világ legjelentősebb aukciósházainál is jól szerepelnek. Grafikai munkásságának pikantériája, hogy annak ellenére, hogy a Képzőművészeti Főiskolán 1961-ben túl merésznek tartott rézkarc-sorozatát nem fogadták el, és így diplomát sem kaphatott, máig a rézmetszetek mesterének tartják. Egykori alma matere a múlt év végén rendezett kiállítást a grafikáiból - írták a tájékoztatóban.



A grafikákat február 19-ig tekinthetik meg az érdeklődők a BÁV aukciós kiállításán.