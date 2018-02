Programajánló

Először látható Magyarországon A rajnai sellők című opera

Először látható Magyarországon Jacques Offenbach A rajnai sellők című operája február 24-től az Erkel Színházban, Anger Ferenc rendezésében. 2018.02.17 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kettős szereposztással készülő produkcióban fellép László Boldizsár és Boncsér Gergely, Keszei Bori és Rácz Rita, Ulbrich Andrea és Németh Judit, valamint Szegedi Csaba és Haja Zsolt. Az Opera Zenekarát és Énekkarát az intézmény első karmestere, Kesselyák Gergely vezényli, a megbízott karigazgató Csiki Gábor. A rajnai sellőket a premiert követően február 25-én, március 1-jén és 2-án láthatja az idei évadban a közönség - közölte a dalszínház pénteken az MTI-vel.



A közelmúltban felfedezett műben egy szerelmespár története bontakozik ki háború és béke, vonzalmak és konfliktusok, a transzcendens és profán világ ellentétei közepette. A műben fellelhető ellentétpárok Szendrényi Éva díszleteiben és Zöldy Z Gergely jelmezeiben is megjelennek.



Az opera feltűnését a Magyar Állami Operaház jelenleg is futó, A Ring gyűrűi címet viselő tematikus évadában a Trisztán és Izolda kapcsán létrejött összeköttetés és A Rajna kincsével való párhuzam tette indokolttá.



A leginkább operettjeiről, daljátékairól ismert francia szerző tizenhat évvel a főművének tartott Hoffmann meséi című opera előtt komponálta meg A rajnai sellőket, amelyet 1864-ben mutattak be a bécsi Hofoperben. A zenedráma pár előadás után lekerült a műsorról, majd később szinte teljesen feledésbe merült. A 2000-es évek elején fedezték fel újra, és jelent meg ismét az operaházak repertoárján előbb koncertszerű, majd színpadi változatban.



A február 24-i bemutató délutánján 15 órától az Opera Zenekarának művészei immár hagyományosan a premierhez kapcsolódóan adnak kamarazenekari hangversenyt. A Zsoldos Bálint zongoraművész által szerkesztett Wagner Nyomában II. című koncert műsorán szerepel Bruckner F-dúr vonósötösének adagio tétele, válogatás Schönberg-dalokból Fodor Beatrix tolmácsolásában, valamint Schönberg Kamaraszimfóniája, amelyet Somodari Péter, a Bécsi Filharmonikus Zenekar szóló csellistája dirigál.