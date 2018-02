Programajánló

Die Antwoord-koncert lesz augusztusban a Budapest Parkban

Ismét Die Antwoord-koncert lesz a fővárosban. A nemzetközi könnyűzenei színtér egyik legmeghökkentőbb, dél-afrikai formációja augusztus 18-án lép fel a Budapest Parkban. 2018.02.13 23:30 MTI

A Die Antwoord többször is járt már Magyarországon. Az idén tízéves csapat a kezdetektől ugyanabban a felállásban létezik: az énekesnő az egzotikus hangú Yolandi Visser, mellette a különc megjelenésű rapper, Ninja, valamint egy dj, God (korábban DJ Hi-tek) szerepel, aki általában furcsa maszkban áll színpadra - szerepel a szervezők által az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.



A triónak egy évvel megalakulása után, 2009-ben jelent meg első stúdióalbuma SOS címmel, a figyelmet az ezen szereplő Enter the Ninja című dal szokványosnak nem nevezhető klipjével hívták fel magukra. Az antislágerek és a sokkoló videók azóta is az eddig négy lemezt megjelentetett Die Antwoord védjegyei.



A Die Antwoord stílusában a hiphop, a rave, a eurodance, a techno keveredik, mindez afrikaans nyelvű rapbetétekkel. Saját magukat a zef stílusába sorolják, ami nagyjából a trash-nek feleltethető meg. A trió utoljára 2016-ban zenélt Magyarországon, akkor a Sziget fesztivál nagyszínpadán, de 2014-ben már a Budapest Parkban is játszott.