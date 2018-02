Programajánló

Márciusban két hétre megnyílik a Szépművészeti Román csarnoka

Több mint hetven év után először lesz látható a Szépművészeti Múzeum felújított Román csarnoka, amelyet március 15-től húsvétig ingyenesen megtekinthet a közönség. 2018.02.13 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter a csarnok hétfői sajtóbejárásán hangsúlyozta: a Román csarnok felújításával a magyar kultúrpolitika egyik súlyos adósságát sikerült törleszteni. A Szépművészeti Múzeum egyik legszebb termét még a második világháború idején zárták le és a kijavítatlan háborús sérülések miatt mostanáig nem is nyitották meg.



A Liget Budapest projekt keretében felújították és korszerűsítették a múzeum épületét is; az intézmény történetében ez volt az eddigi legjelentősebb rekonstrukció - jegyezte meg a miniszter.



Balog Zoltán elmondása szerint a múzeum átfogó rekonstrukciójára és a több ezer műtárgy költöztetésére 15 milliárd forintot biztosított a kormányzat, ebből 8,3 milliárdot tett ki a Román csarnok helyreállítása.



A csaknem 900 négyzetméter alapterületű, egy középkori bazilika belső terét megidéző terem falfestményeinek megújításán egy éven át mintegy 70 restaurátor dolgozott, akik 2500 négyzetméter falfelületet varázsoltak újjá. A munkálatok során 1500 liter konzerválóanyagot és csaknem 100 kilogramm különböző színű pigmentet, valamint 5,5 kilogramm aranyat használtak fel. Ezek mellett a múzeumi tér korszerű hűtési-fűtési, valamint modern világítási rendszert is kapott.



A múzeum átfogó felújítása 14 ezer négyzetmétert érint, ami az épület alapterületének mintegy negyven százaléka - közölte Balog Zoltán.



Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója hozzátette: a beruházásnak köszönhetően a Román csarnokkal együtt csaknem 2000 négyzetméterrel nőnek a kiállítóterek és a műtárgyraktáraknak is félezer négyzetméterrel több hely jut majd.



Mint elmondta, a következő hónapokban visszaköltöznek a Szépművészeti Múzeum 19. század előtti gyűjteményei, majd az egész épület október 25-én nyílik meg a látogatók előtt egy Leonardo-kiállítással, amelynek a szintén most helyreállított, eddig nem látogatható Michelangelo-terem ad otthont.



Szintén kiállítótér lesz az eddig irodaként működő, mostanra rekonstruált Schickedanz-terem, míg a Román csarnok melletti, frissen felújított tér a múzeumpedagógiát szolgálja majd - emelte ki Baán László.



A Román csarnok helyreállításáról készült videó ezen a linken tekinthető meg.