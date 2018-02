Programajánló

Frida Kahlo, Francis Bacon és Korniss Dezső a Nemzeti Galériában

Többek között Frida Kahlo, Francis Bacon, Lucian Freud és a londoni iskola, majd Korniss Dezső kiállításaival várja a látogatókat idén a Magyar Nemzeti Galéria (MNG), a Szépművészeti Múzeum pedig októberben nyílik meg az átfogó rekonstrukció után. 2018.02.10 02:30 MTI

A megújult épület már az új koncepció jegyében, a régi mesterek múzeumaként nyílik újra két szakaszban; az összes új állandó kiállítás 2019 közepétől lesz majd látható - jelentette be a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria pénteki sajtóbeszélgetésén az intézmény főigazgatója.



Baán László hozzátette: a 19-20. századi gyűjtemény legszebb darabjait az Új Nemzeti Galéria elkészültéig az MNG várbeli kiállítóhelyén mutatják be.



A Liget Budapest projekt keretében, három év alatt elvégzett rekonstrukció és a műtárgyak költöztetésének összköltsége 15 milliárd forint - közölte a főigazgató újságírói kérdésre válaszolva, majd kiemelte: először nyílik meg a közönség előtt az 1944 óta nem látogatható, most helyreállított Román csarnok, de teljesen megújult az épület közműrendszere és kiszolgáló egységei is.



Mint elárulta, a Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállítása Leonardo előtt tiszteleg, a reneszánsz mester lovasszobra mellett tíz eredeti rajzát is felvonultatva októbertől.



A Szépművészeti Múzeum spanyol, olasz és holland barokk kiállításai után 2019 végén Rubens, Van Dyck és a flamand barokk mestereinek munkáiból nyílik nagyszabású tárlat, amelyre csak Rubenstől legalább húsz főmű érkezik, majd 2020-ban a múzeum korábbi nagy sikerű Cézanne-kiállításának folytatását tervezik - adott ízelítőt a tervezett programból.



Baán László az MNG kiállításaitról szólva elmondta, hogy május végétől lesz látható Julian Rosefeldt Manifesto című videoinstallációja, amely a 20. század művészetére jellemző művészi manifesztumok világát idézi meg Cate Blanchett főszereplésével.



Frida Kahlo születésének 111. évfordulóján, júliusban nyílik meg a mexikói festő első budapesti kiállítása, elsősorban a mexivárosi Museo Dolores Olmedo gyűjteményére építve, októbertől pedig Bacon, Freud és a londoni iskola címmel a modern brit festészet egyik legnagyobb hatású korszakát mutatja be a londoni Tate-ből érkező tárlat.



Folytatódik az MNG magyar mesterek előtt tisztelgő sorozata is: a művész születésének 110. évfordulójára Korniss Dezső festészetét áttekintő kiállítás nyílik decemberben.



A Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria válogatott anyagát a londoni, római, párizsi, milánói és madridi bemutatkozások után márciustól az Argentin Szépművészeti Múzeumban állítják ki, a madridi Thyssen-Bornemissza Múzeumban pedig nagyrészt a budapesti anyagra építve nyílik idén egy nagy Vasarely-tárlat. Raffaello Esterházy Madonnája jelenleg a római Palazzo Barberiniben látható - közölte a főigazgató.

Mint emlékeztetett, év végéig elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK), amely a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti és az MNG több mint 350 ezer műtárgyának megőrzéséhez biztosít 21. századi feltételeket, valamint a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézetnek is otthont ad majd.



Baán László hangsúlyozta: a 2011-ben indult Liget Budapest projekt történetében az idei lesz a "forduló év": a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójának befejezése, az OMRRK átadása, a Pannon Park építése, az Olof Palme Ház felújítása, a komáromi Csillagerőd bővítése és a Néprajzi Múzeum már zajló beruházása mellett elindul az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Zene Háza és a Magyar Innováció Háza építése is, eközben pedig több ütemben zajlik a parkrekonstrukció.



Már készülnek a Regnum Marianum-emlékhely tervei, felújítják a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületét, a Fővárosi Nagycirkusz azonban csak akkor költözik ki jelenlegi helyéről, ha az új otthona elkészült - közölte Baán László.