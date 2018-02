Hagyomány

Ma kezdődik a mohácsi busójárás

A Maszkot ölt apraja-nagyja című farsangi készülődéssel megkezdődik csütörtökön a mohácsi busójárás, amelynek keretében hat napon át rekordszámú, 1350 jelmezes űzi a telet a Duna-parti városban. 2018.02.08 09:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A busójáráson 35 helyszínen reggeltől estig nyolcvan programra várják az érdeklődőket.



A húshagyó keddi főtéri koporsóégetéssel záruló népszokás rendezvényei között lesz farsangi felvonulás, dudástalálkozó, népdaléneklési verseny, többféle táncház és számos néptáncelőadás, sokácbál, busó lakodalmas, koncert és maszkfaragó foglalkozások - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az UNESCO szellemi kulturális örökségeinek listájára felkerült népszokás idei rendezvényein 49 busócsoport 1350 busója és egyéb maskarása vesz részt, a kiemelt rendezvényekre legalább 80-100 ezer látogatót várnak.



A látogatók tájékozódását idén is okostelefonra letölthető, ingyenes alkalmazás is segíti. Az először a tavalyelőtti busójáráson használt applikáció itt érhető el.



Az alkalmazás napi bontásban tartalmazza a rendezvénysorozat összes programját, navigációs részlege segít a látogatóknak a helyszínek megközelítésében és megjeleníti a használója közelében található programokat is.



A MÁV-Start Zrt. közvetlen vonatokat indít Pécsről a mohácsi busójárásra - írta MTI-hez eljuttatott közleményében a vasúttársaság. A Pécsről Villány felé induló vonatok február 10-én és 11-én - hosszabb útvonalon - Mohácsig közlekednek és onnan is térnek vissza Pécsre. A baranyai megyeszékhelyről 6:55-kor, 11:10-kor, 15:10-kor és 17:10-kor, Mohácsról vissza pedig 11:24-kor, 15:24-kor, 17:24-kor és 19:24-kor indulnak a járatok - ismertette a tájékoztató.



A sokácok messze földön híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés említi először. A legenda szerint a mohácsi sokácok furfangos ősei a török megszállás elől a Duna túlsó partján lévő Mohács-szigetre menekültek.



Álruhákat öltve tértek vissza a folyón átkelve és rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból.



Az idei rendezvény részletes programja itt olvasható.