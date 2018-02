Gyász

Meghalt John Mahoney színész

Az Angliában született John Mahoney választott otthonában, Chicagóban halt meg 77 éves korában, az IMDb szerint összesen 74 filmben és sorozatban láthattuk.



Legismertebb szerepét a Frasier – A dumagép című vígjátéksorozatban kapta, a főszereplő, Kelsey Grammer karakterének az apját, Martin Crane-t játszotta tizenegy évadon keresztül, 263 epizódban. Alakításáért kétszer jelölték Golden Globe-ra, kétszer Emmy-díjra is.



A színészt hosszabban láthattuk még a Titkok nélkül és a Vérmes négyes című sorozatokban, miközben olyan szériákban vendégszerepelt, mint az Űrbalekok, a Vészhelyzet, a Minden lében négy kanál, utoljára pedig, 2015-ben a Foyle háborúja.



Filmekben is megfordult, többek között a Hollywoodi lidércnyomás, a Szerelem a Fehér Házban, a Legbelső félelem és a Nyakunkon az élet alkotói is számítottak rá - írja az origo.hu.