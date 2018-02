Kultúra

Várják a jelentkezéseket a Virtuózok új évadára

Tavasszal indul a Duna Televízióban a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsor negyedik évada, amelyre még lehet jelentkezni három korcsoportban. 2018.02.05 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Balázs János Liszt- és Junior Prima díjas zongoraművész, a Virtuózok egyik zsűritagja az M1 hétfő reggeli műsorában elmondta, hogy a tavasszal kezdődő tehetségkutató műsorra a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon keresztül várják a jelentkezéseket.



Kiemelte, hogy a Virtuózok, Magyarország első komolyzenei tehetségkutatója "olyan értéket teremtett az elmúlt pár évben, ami hatalmas mércévé vált mindenki számára".



A műsorba három korcsoportba lehet jelentkezni: kicsik, tinik és nagyok jelentkezését várják.



A zongoraművész elmondta, hogy a korcsoportok közül legtöbbször a kicsik előadásai a leghatásosabbak. "Olyan produkciók szólalnak meg, amelyek szakmai mércével is magasra tehetők és a közönség is olvad, mert a kicsik elképesztően jó előadást nyújtanak" - mondta.



Hozzátette: a műsor ismertséget ad és sok ajtót nyit meg az ifjú tehetségek előtt. A zsűritag szerint ezt bizonyítja, hogy az elmúlt évadok versenyzői rengeteg díjat nyertek és nemzetközi sikereket érnek el. Mint mondta, nemcsak a győztesek, hanem már azok is sok lehetőséget kapnak, akik bekerültek a műsorba, hiszen akár több millióan nézhetik ezeket a produkciókat.



A Virtuózokba azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, akik kiválóan játszanak a klasszikus zene hangszereinek egyikén vagy klasszikus énekben nyújtanak kiemelkedő teljesítményt. Visszavárják az idei szériába azokat a versenyzőket is, akik az előző három sorozatban a válogató műsorokból nem jutottak tovább, de ismét szeretnék magukat megmérettetni.



Ezúttal is három korcsoportban nevezhetnek a fiatalok: a Kicsik korcsoportjában 2003. június 1. és 2011. május 31. között született gyerekek mérhetik össze tudásukat. A Tinik korcsoportjában az 1998. június 1. és 2003. május 31. között született fiatalok indulhatnak, az 1993. június 1. és 1998. május 31. között született ifjak pedig a Nagyok korcsoportjának hangszeres mezőnyében bizonyíthatnak. A Nagyok korcsoportjának ének kategóriájába az 1990. június 1. és 1998. május 31. között született fiatalok küldhetik el nevezésüket.



A tehetségkutatáson túl a Virtuózok célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse a klasszikus zenét, felmutatva annak szépségét, összetettségét, jelenvalóságát.



A zsűriben Balázs János zongoraművész mellett Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész; Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész foglal helyet.