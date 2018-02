Filmajánló

Nemzetközileg is díjazott filmeket vetítenek a Finn Filmnapokon

Nemzetközileg is díjazott filmeket vetítenek a Finn Filmnapokon, amelyet február 7. és 11. között rendeznek meg a Toldi moziban. 2018.02.05 00:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Finn Intézet (FinnAgora) által szervezett programon több finn és nemzetközi díjban is részesült játékfilmet és dokumentumfilmet láthat a közönség olyan rendezőktől, mint Teemu Nikki, Samira Elagoz vagy épp Dome Karukoski - olvasható az intézet közleményében.



Az alkotásokon keresztül a közönség bepillantást nyerhet a finn emberek mindennapjaiba, megismerheti gondolkodásukat, humorukat és közben olyan, esetenként a nem finnek számára szokatlan világba csöppenhetnek, amely erős gondolkodásra késztetheti a nézőt.



A nyitófilm Teemu Nikki Az altatódal (Euthanizer) című, számos fesztiválon díjazott feketekomédiája lesz. A Tom of Finland című életrajzi ihletésű dráma Dome Karukoski sokszoros díjnyertes rendező alkotása, amely tavaly Finnország hivatalos Oscar jelöltje volt.



A dokumentumfilmek kedvelőit Samira Elagoz Cragslist Allstars című műve a párkeresés érdekes világába vezeti be a nézőket, Mia Halme A házasságok fele című munkája pedig a válás témájával foglalkozik behatóbban.



A vetítések között több kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül. Az egyik a forgatókönyvírás rejtelmeibe enged betekintést, a másik pedig a női alkotói szemlélettel ismertet meg, amely számos esetben eltér az eddig megszokott és a legtöbb filmet uraló férfi látásmódtól, legyen az rendezői, vagy akár produceri mentalitás. Mindkét eseményen finn és magyar művészek és alkotók vesznek majd részt.



A filmeket finn nyelven, magyar és angol felirattal vetítik.