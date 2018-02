Programajánló

Chick Corea, John Scofield, Jack DeJohnette a Müpában

A dzsessz világsztárjai szerepelnek július 3. és 6. között a Müpában a Jazzlegendák sorozatban. Fellép Chick Corea, Melody Gardot, valamint John Scofield és Jack DeJohnette új közös formációja, a Hudson. 2018.02.04

A Müpa közönsége már többször találkozhatott az idén 77 éves Chick Coreával. Játszott szólózongorán, Gary Burton vibrafonossal duóban, kisebb együttesekkel és saját hattagú turnébandájával, a Vigillel együtt is. Július 3-án egy régi-új formációval, a nyolcvanas évek végén alakult Chick Corea Akoustic Band 21. századi reinkarnációjával tér vissza a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. A formációban játszó John Patitucci bőgős és Dave Weckl dobos is Corea felfedezettje, aki mostanra saját jogon is a dzsessz színtér elismert zenésze.



Július 5-én ad koncertet az amerikai dalszerző-énekesnő, Melody Gardot. A New Jersey-i születésű művészt eleinte jobban vonzotta a divat világa, ám 19 évesen elütötte egy terepjáró, súlyos fej-, gerinc- és neurológiai sérüléseket szenvedett, és orvosa javaslatára kezdett el komolyabban foglalkozni a zenével. Some Lessons: The Bedroom Sessions című kislemezével a figyelem középpontjába került, 2006-os debütáló albuma, a Worrisome Heart óta három nagylemeze jelent meg. A legújabb, Live In Europe című válogatáskorongja pedig február 9-én jelenik meg.



A Jazzlegendák sorozat záró estjén, július 6-án egy szupergroup, a Hudson lép színpadra, amelyben a Grammy-díjas dzsesszgitáros és zeneszerző, John Scofield, a legendás dobos, Jack DeJohnette, John Medeski billentyűs és Scott Colley bőgős szerepel. A New York-i kvartett bátran merít a Hudson-völgy gazdag zenei történelméből: kompozícióik az ősi indián kultúra és Woodstock világából, valamint a hetvenes évek dzsesszéből, a rockból és a világzenéből is táplálkoznak.