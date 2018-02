Programajánló

Dalidó után télűző maskarádé lesz Debrecenben

A farsangváró dalidó után télűző maskarádéra készülnek Debrecenben - jelentették be a szervezők sajtótájékoztatón csütörtökön a helyi Vojtina bábszínházban.



Komolay Szabolcs, Debrecen kulturális alpolgármestere felidézte: a farsangnyitó Dalidó hagyománya arra a debreceni szokásra vezethető vissza, amikor a vízkereszt utáni első hétvégén ünnepi mulatságot tartottak a városban.



Február elején, a farsangi időszak zárásaként ismét családi programokkal várják az érdeklődőket Debrecenben: a 17. debreceni maskarádét február 6-án, 7-én és 10-én tartják meg. A mulatságon a résztvevők a tél elűzésére tesznek kísérletet: a látogatókat bábszínházi előadással és komédiásokkal szórakoztatják majd a tél végét jelentő rendezvényen - ismertette az alpolgármester.



A programok többnyire a Vojtina bábszínházban, illetve a város főterén lesznek - tette hozzá Asbóth Anikó, a bábszínház igazgatója, megjegyezve: az érdeklődők tanúi lesznek Konc király és Cibere vajda viadalának, fellép az ORT-IKI, a Szeredás együttes és a Vojtina társulat.



Hercz Vilmos, a Főnix rendezvényszervező kulturális menedzsere elmondta: a maskarádé keretében a Nagytemplom előtti Kossuth téren a hajdú-bihari vásárszövetséggel közösen rendezett Maskarádé-vásárban 15 hajdúsági, bihari és érmelléki település kézművesei mutatják be portékáikat, az étkekről pedig a települések gazdái gondoskodnak.



A résztvevők működés közben láthatják a Magyar Családellátó Szolgálat mozgó malmát és kemencéjét, amelynek segítségével mindenki megnézheti, hogyan lesz a magyar búzából liszt, majd abból kenyér.



A főtéri maskarás felvonuláson pedig "télkergető hangossággal" vonulnak majd a résztvevők a városházától a Kossuth térre, ahol a farsangolók télűző térjátékával fejeződik be az idei debreceni maskarádé - hangzott el a sajtótájékoztatón.