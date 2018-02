Kultúra

Egy pályázat érkezett a Nemzeti Színház vezetésére

Egy pályázat érkezett a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjára a határidő lejártáig - közölte a pályázó nevének nyilvánosságra hozatala nélkül az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Kultúráért Felelős Államtitkársága. A Nemzeti Színház tájékoztatása szerint Vidnyánszky Attila pályázott.



A Nemzeti Színházat jelenleg is vezető Vidnyánszky Attila rendező, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke már korábban bejelentette, hogy újra pályázik az intézmény vezetésére, csütörtökön pedig az MTI-nek a színház megerősítette, hogy beadta pályázatát a vezérigazgatói posztra.



A színház közlése szerint Vidnyánszky Attila mintegy 100 oldalas pályázata A nemzet színháza címet viseli. A pályázat bemutatja az elmúlt öt év művészeti, gazdasági és nemzetközi munkáját, hangsúlyosan megjelenítve a MITEM létrehozásának okát, célját és a fesztivál sikereit. A pályázat részletesen taglalja Vidnyánszky Attila művészeti, gazdasági és stratégiai fejlesztési elképzeléseit és az ezek megvalósításához szükséges feltételeket.



A pályázat tartalmazza Vidnyánszky Attilának a Nemzeti Színházzal és általában a nemzeti kultúrával kapcsolatos ars poeticáját is. A dokumentumban kitér a Nemzeti Színház felújítására rendelkezésre álló 2 milliárd forint felhasználásának részleteire is.



A pályázati dokumentumot a fenntartó döntését követően Vidnyánszky Attila nyilvánosságra fogja hozni.



Az államtitkárság csütörtökön az MTI érdeklődésére azt írta, hogy a pályázatot elbíráló bizottság várhatóan február 8-án fog összeülni.



A szakmai bizottság tagja Tardy Anna, az Emmi politikai tanácsadója, Császár Angela színésznő, Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, Horváth Lajos Ottó színművész, Novák János, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház ügyvezető igazgatója, Mádi Zoltán, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének főosztályvezetője, Kiss János Antal, a Győri Balett igazgatója, Hegedűs D. Géza színművész, rendező és Éliás János szakszervezeti képviselő.



A végső döntést arról, hogy ki vezeti 2018. július 1-jétől öt éven át a Nemzeti Színházat, a szakmai bizottság ülését követő 30 napon belül hozzák meg.