Sziget - Jön az Arctic Monkeys is

Az indie rock egyik zászlóshajója, az Arctic Monkeys is fellép az idei Sziget fesztiválon. A világhírű brit csapatnak az augusztus 14-i lesz a második magyarországi koncertje.

A koncertezéstől négy évig visszavonult zenekar hosszú ideje éllovasa a Sziget kívánságlistájának. Néhány évvel ezelőtt a frontember, Alex Turner Last Shadow Puppets elnevezésű formációjával már járt a fesztiválon - szerepel az szervezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.



Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult, eddig öt stúdiólemezt készített és valamennyi - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013) - vezette a brit albumlistát. A csapat három alkalommal kapta a legjobb zenekar díját a Brit Awardson és kétszer is főzenekarként lépett fel a Glastonbury Fesztiválon (2007, 2013).



A 2014-ben határozatlan időre meghirdetett szünet után az Arctic Monkeys (Alex Turner - ének, gitár; Jamie Cook - gitár; Matt Helders - dob, ütőhangszerek, vokál; Nick O'Malley - basszusgitár, vokál) tavaly újra összeállt, és szeptemberben hozzáfogott egy új albumhoz is, amely a tervek szerint az idén jelenik meg. Az Arctic Monkeys pihenőre vonulása előtt 2014 nyarán fellépett a soproni VOLT Fesztiválon.



A brit sztárzenekar az augusztus 8. és 15. közötti idei Sziget negyedik bejelentett nagyszínpados főzenekara (headlinere) Kendrick Lamar, Kygo, valamint a Mumford and Sons után. Utóbbi Európában csak a Szigeten lép fel 2018-ban.