Családi farsang a Vajdahunyad várban

A hagyományos családi programok mellett a fényhez kapcsolódó játékok, artisták mutatványai és kézművesek portékái is várják az érdeklődőket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Gyere a fényre! elnevezésű farsangi forgatagán, amelyet február 10-én rendeznek a Vajdahunyadvárban Budapesten.

Idén a múzeum a hagyományos családi programok mellett több, a fényhez kapcsolódó közös munkát is tervez a fiatalok számára - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Az egész napos eseményen neondiszkó, lámpakészítés, gyertyajóslás, középkori színpadi jelenetek, zsonglőrök és artisták lélegzetelállító mutatványai, népi játszóház, élményfal, közösségi szövetkészítés és kézműves foglalkozás is várja a közönséget. A várudvaron kézművesek kínálják portékáikat, de az érdeklődők a farsangi fánkot is megkóstolhatják.