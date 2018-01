Programajánló

Schiller Ármány és szerelem című művét mutatja be a Magyar Színház

Friedrich Schiller Ármány és szerelem című művét mutatja be a Pesti Magyar Színház február 16-án; a darabot Eperjes Károly állítja színpadra, pályakezdő színészekre bízva két főszerepet. 2018.01.28 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Eperjes Károly tanítványainak, a kaposvári egyetem hallgatóinak, Sziládi Hajna és Tóth János Gergely színművésznek ad pályakezdő lehetőséget. A Miller Lujza, valamint Ferdinánd szerepét alakító kaposvári egyetemisták mellett Haumann Péter, Gáspár Kata, Haumann Máté, Takács Géza, Tóth Éva, Tóth Sándor és Tahi József is játszik a darabban - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



A produkció ismertetője szerint az Ármány és szerelem Schiller legtöbbet játszott darabja. A művet a német Romeó és Júliaként is emlegetik, bár Schiller drámájában helyet kap a nagyhatalmú, gőgös arisztokráciával szemben egyre inkább önmagára és jogaira ébredő polgárság. Az arisztokrata Ferdinánd őrnagy, von Walter mindenható miniszter fia és a szép polgárlány, Miller muzsikus lánya egymásba szeretnek. A szülők nem nézik jó szemmel a kapcsolatot, de a fiatalok elszántak. Az ellenük bevetett cselvetéseket, intrikát, ármányokat azonban képtelenek kivédeni, szerelmüket a körülöttük gomolygó hatalmi harc is gáncsolja, így sorsuk megpecsételődik. Az ártatlanságot felemészti a társadalmi romlottság. "Miller Lujza és Ferdinánd szerelme a XVIII. század vége óta mindig, mindenkire hatással van, aki volt már szerelmes, és akit ért már igazságtalanság" - olvasható az előadás ajánlójában.



Mint kiemelik, a Magyar Színházban a színházi konvencióktól eltérően Gábor Miklós és Ferrari Violetta egykori szerelmespárjának szerepét kaposvári egyetemi hallgatók játsszák, Lady Milford szerepét - amely Bajor Gizi legendás alakítása volt -, ezúttal Gáspár Kata formálja meg.



Február 6-án, kedden délután nyílt próbát tart a színház, amelyre Eperjes Károly rendező és a színészek várnak minden érdeklődőt, bárkit, aki szívesen belenézne a próbafolyamatba.



A darabot Vas István fordításában játsszák, az előadás dramaturgja Deres Péter, a díszletet Szabolcs János, a jelmezeket Kárpáti Enikő tervezte. A darabot a február 16-ai bemutató után 17-én, márciusban pedig 1-jén és 9-én is láthatja a közönség.