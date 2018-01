Végre otthon

Törőcsik Mari: sokkal jobban vagyok

Mint arról a ma.hu is beszámolt, egy év után végre hazamehetett a szombathelyi kórházból Törőcsik Mari.



A művésznő már velemi otthonában van, igyekszik megerősödni. Egyelőre nem szeretné, ha barátai meglátogatnák.



"Már itthon vagyok, Velemben, köszönöm a kérdést, sokkal jobban vagyok. Eddig pihentem, itthon már nem kell, hanem inkább erősödni,de többet nem is szeretnék mondani, a barátokat is megkértem, hogy egyelőre ne jöjjenek, mert hamar elfáradok. De jólesik a törődés, köszönöm” - mondta telefonon a Lokálnak.