Júniusban Massive Attack-koncert lesz a Sportarénában

A modern elektronikus könnyűzene, a trip-hop egyik legnagyobb hatású csapata, a brit Massive Attack ad koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. A zenekar nyolc év után tér vissza Magyarországra. 2018.01.25 21:30 MTI

Az 1987-ben Bristolban alakult Massive Attack különleges, hiphop, funk, dub és R&B elemekkel sűrűn átszőtt, belassult elektronikus zenéje nagyon hamar hatalmas sikert aratott. A kilencvenes évek elejére, az általuk életre hívott egyedi hangzásból született meg a trip hop sokrétű zenei világa - áll a koncertet szervező Budapest Promoter közösségi oldalán.



A Robert Del Naja ("3D"), Grant Marshall ("Daddy G") és Adrian Thaws ("Tricky") által alkotott formáció 1991-ben megjelent, Blue Lines című album után a három évvel későbbi Protection a negyedik helyig kúszott fel a brit albumlistán, majd a következő kettő - már a szólópályára lépett Tricky nélkül -, az 1998-as Mezzanine és a 2003-as 100th Window már vezette a listákat. Olyan hatalmas slágerek születtek ezekben az években, mint az Unfinished Sympathy, a Protection, a Teardrop vagy az Angel.



Az ötödik, ez idáig utolsó stúdióanyagon, a 2009-ben kijött Heligolanden olyan világhírű vendégek szerepeltek, mint Damon Albarn, a Blur frontembere, Hope Sandoval reggae-énekes, Martina Topley-Bird, Guy Garvey, Tunde Adebimpe, és visszatért a korábban bevált partner, Horace Andy is.



A csapat többször járt Magyarországon; 2003-ban a Sziget fesztiválon, 2006-ban a Petőfi Csarnokban, 2008-ban a zamárdi Balaton Soundon, 2010-ben pedig a soproni VOLT-on adott koncertet. Az elmúlt években Robert Del Naja filmekhez készített zenét (Trouble In The Water, 44 inch Chest, In Prison My Whole Life, Gomorra). A csapat 2016-os, Ritual Spirit című kislemezén több mint húsz év után Tricky is beszállt a zeneírásba.



A Massive Attack előzenekara a június 23-i Aréna-koncerten a skót Young Fathers lesz, amely alternatív elektronikából táplálkozó, egyedi popzenét játszik.