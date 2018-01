Egy év után

Hazamehetett a kórházból Törőcsik Mari

Törőcsik Marit egy éven keresztül ápolták a szombathelyi Markusovszky Kórházban. Egyszer már hazamehetett, ám súlyos tüdőgyulladása miatt sajnos vissza kellett térnie a kórházba.



A művésznőnek sokat kell még erősödnie, ám orvosai most úgy döntöttek, hazamehet.



"Köszönöm az érdeklődést, egészen jól érzem magam. Budapestre csak biztosan sokára megyek. Most arra készülök, hogy végre hazatérek Velembe, ahol még jobban felerősödhetek. Sajnos, a kezeim nagyon fájnak, most már mindkettő. Olvasnék is, de lapozni nem tudok" – mesélte újságíróknak.



A Nemzet Művésze hazatérése után elmondta, csodálatos, hogy végre otthon lehet.