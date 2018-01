Programajánló

Erwin Wurm, Türk Péter és Sam Havadtoy kiállításai a Ludwig Múzeumban

A Ludwig Múzeum tavaly 17 kiállítást rendezett, amelyekre 78 ezren látogattak el - mondta el az intézmény szerdai budapesti évindító sajtótájékoztatóján Fabényi Julia igazgató, aki kiemelte 287 múzeumpedagógiai programjukat is, amelyeken 6400-an vettek részt.



A gyűjtemény 51 műtárggyal gyarapodott 2017-ben, többek között Puklus Péter, Haris László, Hajas Tibor és Natalia LL munkáival - tette hozzá.



Fabényi Julia elmondása szerint az év első kiállítása az együttműködésen alapuló művészeti projekteket bemutató, Közös ügyeink című tárlat lesz, majd Rafael Y. Herman izraeli fotográfus, illetve kortárs ukrán képzőművészek munkáiból nyílnak kiállítások.



A konceptuális művészet kiemelkedő alakja, a 2015-ben elhunyt Türk Péter első életmű-kiállítása április végétől, a szobrászat műfaji kereteit negyedszázada feszegető, osztrák Erwin Wurm Egyperces szobrok és más művek címmel meghirdetett tárlata júliustól lesz látható.



Sam Havadtoy magyar származású képzőművész New York-i korszakát a gyűjtemény korabeli amerikai darabjai helyezik kontextusba július 13-tól, majd az év második felében egy finn és egy észt kiállítás is várható.



Szipőcs Krisztina, a múzeum szakmai igazgatóhelyettese a Közös ügyeink című tárlatról szólva elmondta: a nemzetközi program együttműködéseken alapuló, társadalmilag elkötelezett művészeti projekteket támogat.



A tavalyi év során hét budapesti és vidéki helyszínen valósultak meg a nyertes magyarországi pályázatok, amelyek 25 művész közreműködésével 421 aktív közreműködőt vontak be.



Boros Géza, a Ludwig Biennále Irodájának vezetője a Velencei Építészeti Biennále idei magyar kiállításáról számolt be. Elmondása szerint a múzeum pályázatán a Kultúrgorilla és a Studio Nomád A Szabadság hídja - Új horizontok a városban című projektjét választották ki.



Mint emlékeztetett, 2016-ban a főváros a környék infrastrukturális fejlesztése kapcsán lezárta a járműforgalom elől a Szabadság hidat, ennek köszönhetően néhány hétre egy új köztér jött létre. A kiállítás ezt idézi meg, a legfőbb "attrakcióként" pedig a pavilon átriumában kilátó épül, amely a Szabadság hídhoz hasonlóan újszerűen veszi birtokba a történelmi épületet május 26. és november 25. között.



A projekt virtuálisan már szerdától megismerhető a www.biennale2018.ludwigmuseum.hu honlapon - mondta Boros Géza.