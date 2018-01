Kultúra

Hindi nyelven szavalták A walesi bárdokat

Önálló standdal és csaknem egy tucat programmal jelent meg Magyarország az idei Újdelhi Nemzetközi Könyvvásáron, amelynek díszvendége az Európai Unió volt. A január 6. és 14. között lezajlott rendezvényre két magyar kötet is megjelent hindi nyelven: Arany János válogatott költeményei és Szerb Antal Utas és holdvilág című regénye. A magyar megjelenés a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ valamint a KKM - Balassi Intézet Publishing Hungary programjának közös szervezésében valósult meg - közölte az MTI-vel csütörtökön a KKM - Balassi Intézet.



Tájékoztatásuk szerint a magyar standot több százan keresték fel a könyvvásár során, amelynek témája ebben az évben a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés volt. Az olvasók belelapozhattak az angol nyelvű klasszikus és kortárs szépirodalmi kötetekbe, albumokba és ismeretterjesztő művekbe, valamint csaknem félszáz gyerekkönyv is várta az érdeklődőket.



A magyar stand kilenc önálló programot kínált: előadás hangzott el egyebek között a magyarországi könyvkiadás helyzetéről, a kiemelkedő magyar szerzőkről, a nemzetközi kapcsolatokról. Bemutatkozott a Bookr Kids kiadó a gyerekkönyvkiadás új, IT-alapú lehetőségeit alkalmazó mesetabletjével. Az uniós országok íróinak kerekasztal-beszélgetésén Bartis Attila vett részt, aki a Delhi Egyetem magyar lektorátusán tanuló indiai diákokkal is találkozott. A gyerekek részt vehettek Gévai Csilla szerző-illusztrátor workshopján, amely a könyvvásár tematikájához kapcsolódóan a környezettudatos életmód megismertetésére és terjesztésére fókuszált a szerző-illusztrátor Nagyon zöld könyv című kötete kapcsán - számolt be a Balassi Intézet.



Az Arany-emlékév keretében a vásárra hindi nyelven megjelent Arany-válogatáskötetet a rendezvény utolsó napján mutatták be. Az eseményen Girdhar Rathi költő, műfordító méltatta Arany Jánost, majd a kötet fordítói olvastak fel egy-egy költeményt: Akas Kumar Sarma a Walesi bárdokat szavalta, Szures Szalil a Népdal című költeményt énekelte el, A tudós macskája és az Epilógus pedig Inderprit Kaur és Himani Paraser előadásában.