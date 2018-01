Baleset

Saját csikója támadt Sasvári Sándorra

Mint arról a ma.hu is beszámolt, súlyosan megsérült egy lovasbalesetben Sasvári Sándor még január elején.



Mint kiderült, nem egyszerűen leesett a lóról, saját csikója támadt rá. Az állat valószínűleg megvadult, lefejelhette, de akár meg is rúghatta a színészt.



A Bors úgy tudja, Sasvári egy saját csikót idomított futószáron, ám az állat nem engedett, bevadult, és megtámadta Sasvárit.



A színész egyébként tapasztalt lovas, saját lovardát működtet, versenyeken is indult.



A Bors szerint két műtét is vár rá. Bár Facebook-oldalán megnyugtatta rajongóit, azt továbbra sem tudni, mikor térhet vissza a színházba.

