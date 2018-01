Programajánló

L.A.: népszerű spanyol csapat ingyenes koncertje Budapesten

Ingyenes koncertet ad január 22-én Budapesten az egyik legnépszerűbb spanyol rockzenekar. Az L.A. a King of Beasts című turné keretében lép fel a Hard Rock Caféban. 2018.01.16 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kaliforniai hangulatú, indie rock zenét játszó L.A. olyan előadókkal lépett már színpadra, mint a Foo Fighters, a Black Keys, a Muse, az Arcade Fire, a Franz Ferdinand vagy a Placebo, hazájában tízezres arénákat tölt meg egymagában is - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.



A zenekart Luis A. Segura alapította, aki tízéves szólókarrierjét váltotta zenekari életre. Idén tavasszal jelenik meg az L.A. ötödik, King of Beasts című albuma, amelyet egy európai turnéval vezetnek fel, ennek része a budapesti fellépés. Az eddigi lemezek: Heavenly Hell (2009), La Bombe (2011), SLNT FLM (2012), Dualize (2013), From the City to the Ocean Side (2015), L.A. - Live at Low Festival (2016).



Az ingyenes koncertre - tekintettel a korlátozott befogadóképességre és a várható nagy érdeklődésre - érkezési sorrendben engedik be a nézőket. A program 21 órakor kezdődik a Vörösmarty téri Hard Rock Caféban.