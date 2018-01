Gasztronómia

Budapesten tartják a Michelin díjátadó gáláját

Budapesten rendezik március 26-án a gasztronómiai világ egyik legrangosabb eseményét: a Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) együttműködésében bemutatják a Michelin-kalauz európai éttermeinek friss listáját - közölte Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója egy más témában tartott sajtótájékoztatón hétfőn.



Elmondta, hogy a különleges eseményen részt vesznek Európa Michelin-csillagos séfjei is, ők köszöntik a Michelin-család új tagjait, akik azon vendéglátóegységeket képviselik, melyek 2018-ban újonnan nyerik el a csillagot.



A rendezvényen a kontinens legjobb séfjei megismerhetik a magyar gasztronómiai kultúrát és felfedezhetik Budapest különleges hangulatát, sokszínűségét is az itteni tartózkodásuk alatt: a Michelin és az MTÜ közösen szervezi számukra a programot.



A rendezvény Magyarország számára páratlan lehetőség arra, hogy megerősítse pozícióját a világ kulináris térképén és azt is megmutassa, hogy Budapest és Magyarország készen áll arra, hogy bármilyen, világszinten is fontos nemzetközi esemény házigazdája legyen - hangsúlyozta Guller Zoltán.