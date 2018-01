Programajánló

Húsz koreográfia látható az idei SzólóDuó nemzetközi táncfesztiválon

Húsz koreográfiát láthat a közönség az Orkesztika Alapítvány szervezésében megvalósuló SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztiválon január 10. és 13. között a MU Színházban. 2018.01.06 23:30 MTI

A magyar mozdulatművészet több mint százéves hagyományának megőrzésével és megújításával, értékeinek közvetítésével foglalkozó Orkesztika Alapítvány 2018 januárjában tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a SzólóDuó nemzetközi táncfesztivált, a rövid koreográfiák nyitott szakmai fórumát - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a SzólóDuó fesztivál célja, hogy a szárnyaikat bontogató és a tapasztalt alkotókat, táncosokat egyaránt bátorítsa, hogy legújabb alkotásaikat megismertessék a közönséggel.



Az idei fesztivált négy jelölőkör előzte meg Németországban, Lengyelországban és Magyarországon, a további pályázók pedig videón adhatták be jelentkezésüket.



Azok a résztvevők, akik a jelölőkörökön nyújtott teljesítményük alapján továbbjutottak a versenyprogramba, személyes szakmai visszajelzést kapnak a zsűritől. A legjobb produkciók a szakmai zsűri döntése és a közönség szavazatai alapján nyerik el a díjakat.



Az idei több mint 80 pályázatból szakmai zsűri válogatta ki a programban szereplő 23 versenyprodukciót, amelyből 20 koreográfiát láthat a közönség.



A 10-i megnyitót követően a versenyprogram január 11. és 12. között látható a MU Színházban, ahol a továbbjutott versenyzők mutatják be munkáikat. A produkcióknak a fesztiválon lesz a premierje, a közönségnek új vagy ebben a formában soha nem látott alkotásokat mutatnak be.



A versenyprogram legjobbjait a fesztivál január 13-i gálaestjén láthatja a közönség. A gálaesten a fesztivál vendégei - Anna Piotrowska, Artur Bienkowski és Alekszej Torgunakov - is fellépnek.



A fesztivál ideje alatt kísérőprogramokat is rendeznek, egyperces táncfilmeket láthatnak a vendégek és nyitott szakmai beszélgetéseket tartanak.



Délelőttönként a MOHA - Mozdulatművészek Házában szakmai workshopok keretében Anna Piotrowska és Góbi Rita kurzusára várják a profi és kezdő táncosokat.