Meseautótól a Carmenig - Újévi koncert a MOM Kulturális Központban

Meseautótól a Carmenig címmel tartanak koncertet a MOM Kulturális Központban, ahol Masa Anita lemezbemutatójára és a Sabbathsong Klezmer Band újévi koncertjére várják a közönséget január 9-én, kedden este. 2018.01.06 00:30 MTI

A koncert sztárfellépői között három Kossuth-díjas művész is megtalálható, különböző műfajú és stílusú dalok hallhatók majd a Meseautótól a Carmenig - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Masa Tamás, a Sabbathsong Klezmer Band vezetője elmondta, hogy a 20 éves zenekar hagyományos újévi koncertjének idén először ad otthont a MOM Kulturális Központ. A koncert a zenekar énekesnőjének, Masa Anitának a lemezbemutatójára épül. A 20 dalból álló, Meseautótól a Carmenig című CD-n, amely a múlt év végén készült el, filmzenék, jiddis dalok, klezmer zenék, musical- és operarészletek kaptak helyet.



Masa Tamás kitért arra, hogy a klezmer mellett a Tiszta Művészetért Társulattal (CleanArt) évek óta bemutatnak zenés történelmi játékokat, életrajzi darabokat is, Karády Katalinról, Jávor Pálról, Kabos Gyuláról és Fényes Szabolcsról is készítettek már darabot Gál Róbert íróval.



Kiemelte, hogy a koncert sztárvendégei között lesz három Kossuth-díjas művész: Jávori Ferenc (Fegya), Ökrös Oszkár és Szakcsi Lakatos Béla, valamint Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar vezetője. Fellép a CleanArt Szalonzenekar, akikkel a zenés játékokat is létrehozták. A koncerten színpadra lép Szabó Endre színész, a kétszer egyórás est műsorvezetője pedig Asbóth József lesz.