Jonathan Erland

Oscar-díjat kap életművéért a Star Wars-úttörő vizuáliseffektus-guru

A filmipar fejlődését előrelendítő tíz tudományos és technológiai eredményt díjaz az amerikai filmakadémia februárban, a kitüntetettek között szerepel Jonathan Erland, aki úttörő munkát végzett a vizuális effektusok terén, egyebek mellett a Csillagok háborúja különleges effektusain is dolgozott. 2018.01.05 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 79 éves brit Erland a Gordon E. Sawyer-díjat kapja a tudományos és technikai Oscarok február 10-i gáláján Los Angelesben. A vizuáliseffektus-mágust korábban több alkalommal díjazta a filmakadémia, ezúttal az Oscar-szobrot is átveheti életművéért. Erland a Csillagok háborúja (1977) után mások mellett az Űrgolyhók, a Star Trek: A mozifilm és az Életerő című filmeket is jegyezte.



A díjátadón 34 személyt és egy szervezetet díjaznak tíz kiemelkedő, innovatív eredményért.



A tudományos és technológiai elismeréseket a filmakadémia szakmai bizottsága nem az előző évi teljesítményekért, hanem a filmiparban már bizonyított fejlesztésekért ítéli oda. "A díjazott személyek jelentős hozzájárulást nyújtottak a mozgófilm evolúciós fejlődéséhez, erőfeszítéseik tovább erősítik iparunk kreativitását" - hangúlyozta Ray Feeney, a bizottság elnöke.



A filmakadémia technikai eredményekért odaítélt oklevelét az Industrial Light and Magic effektusműhelyének, a DreamWorks animációs stúdiójának és a Pixar animációs stúdiójának szakemberi is megkapják.



A filmakadémia plakettjével ismerik el a Shotover K1 kamerarendszer kidolgozóinak - John Coyle, Brad Hurndell, Vikas Sathaye és Shane Buckham - munkáját, a Houdini látványeffektus- és animációs rendszert megvalósító csoportot, amelyben Jeff Lait, Mark Tucker, Cristin Barghiel és John Lynchand dolgozott, továbbá a Nuke kompozíciós rendszer és a Hydrascope teleszkópos kamerarendszer fejlesztőit.



Tudományos és technikai Oscar-szobrot vehet majd át Mark Elendt és a Side Effects Software cég a Houdini vizuáliseffektus- és animációs rendszerért.



A 90. Oscar-díjátadó ceremóniát március 4-én rendezik meg a hollywoodi Dolby Színházban. Az élő közvetítést több mint 200 országban láthatják a nézők.