1,6 milliárd dollárra perlik a Spotify-t

2018.01.03 12:13

A Spotify zeneszolgáltatót 1,6 milliárd dollárra (411 milliárd forintra) perli a Wixen Zenekiadó arra hivatkozva, hogy a streaming cég több ezer olyan számot használ, amelyekhez nem kérte meg a szerzői jogokat.



A Wixen, amely kizárólagos forgalmazója olyan daloknak, mint Tom Petty Free Fallin, a Doors Light My Fire vagy Weezer (Girl We Got a) Good Thing című száma, és olyan énekesekkel dolgozik, mint Stevie Nicks, egy kaliforniai szövetségi bíróságra nyújtotta be keresetét a napokban.



A Wixen azzal is vádolja a Spotify-t, hogy egy harmadik partnernek, a Harry Fox Ügynökségnek szervezte ki a számok licencének megszerzését, amely azonban ehhez a feladathoz nem volt kellőképpen felkészült.



A Spotify nem fűzött kommentárt a keresethez.



Tavaly májusban a stockholmi székhelyű vállalat már kifizetett 43 millió dollárt (11 milliárd forintot), hogy megakadályozzon egy ellene indítandó csoportos pert jogdíj nélkül forgalmazott zeneszámok miatt.



A Spotify idén tervezi, hogy kilép a tőzsdére. A cég az elmúlt hónapokban mintegy 20 százalékkal növelte értékét, amely most 19 milliárd dollárra (4882 milliárd forintra) rúg.