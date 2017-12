Nagy-Britannia

A brit pop-rock veteránjai az uralkodó újévi kitüntetési listáján

2017.12.31 05:30 MTI

A brit pop-rock klasszikusai előkelő helyet foglalnak el az uralkodó által újév alkalmából magas elismerésben részesítettek listáján. A lovagi rangra emeltek névsorában szerepel mások mellett Ringo Starr, a Beatles egykori dobosa és Barry Gibb, a Bee Gees volt énekese.



Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi "hivatalos" születésnapján, majd újév előestéjén. Az idei újévi elismerések szombat hajnalban közzétett listája 1123 nevet tartalmaz.



A legismertebb kitüntetettek között van Ringo Starr, aki eredeti nevén, Richard Starkey-ként szerepel a lovagi címben részesítettek listáján, de a királynő engedélyezte számára a Sir Ringo változat használatát.



A 77 esztendős Sir Ringo Starr a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért kapta a magas elismerést, éppen húsz évvel azután, hogy egykori zenésztársa, a 75 éves Sir Paul McCartney, a Beatles volt dalszerzője és basszusgitárosa átvehette ugyanezt a kitüntetést.



A Beatles testületileg már 1965-ben a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) címben részesült, de Sir Paul McCartney és Sir Ringo Starr lovagi rangja ennél is jóval magasabb uralkodói kitüntetést jelent.



Sir Ringo első nyilatkozatában "nagyszerűnek" nevezte a hírt, és közölte: megtiszteltetés számára, hogy a királynő ilyen magas elismerésben részesítette az ő zenei és jótékonysági tevékenységét.



A liverpooli Cavern Club, a Beatles első angliai fellépéseinek helyszíne Ringo Starr lovagi címét kommentáló nyilatkozatában közölte, hogy az elismerés "már régóta esedékes lett volna".



Sir Barry Gibb két néhai testvérére, a 2003-ban elhunyt Maurice-ra és a 2012-ben meghalt Robinra utalva kijelentette: lovagi kitüntetése ugyanannyira megilleti őket is, mint őt.



A Bee Gees több mint 220 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popegyüttese, és a Lennon-McCartney páros után ők a brit popzene legsikeresebb dalszerzői is. A három testvér 2001-ben megkapta a Brit Birodalom Rendjének Parancsnoka (CBE) címet.



Sir Ringo és Sir Barry a brit pop-rock olyan klasszikusaihoz csatlakozhat a lovagi rangra emelt zenészek előkelő klubjában, mint Sir Elton John, Sir Mick Jagger, Sir Tom Jones vagy Sir Cliff Richard - és természetesen Sir Paul McCartney.



II. Erzsébet királynő a lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére feljogosító rangra emelte Darcey Bussellt, a londoni királyi balett egykori vezető táncosát.



A politikusok közül Nick Clegg volt miniszterelnök-helyettes, a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták egykori vezetője nem kis meglepetésre szintén lovagi címben részesült. Sir Nick a 2010-es választások után alakult konzervatív-liberális kormánykoalíció második embere volt David Cameron konzervatív párti miniszterelnök mellett.

Clegg elszántan kampányol a Brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat megállításáért - erről nemrégiben könyvet is írt -, ezért kitüntetése miatt bírálatok hangzottak el főleg a Konzervatív Párt EU-szkeptikus és Brexit-párti szárnyának tagjai részéről.