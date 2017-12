Meghalt az első Star Wars-film legnagyobb gengsztere

Alfie Curtis 1930-ban született Londonban, és egyebek mellett játszott David Lynch Az elefántemberében és számos brit tévésorozatban is. Leghíresebb szerepe mégis a Csillagok háborúja - Egy új remény Dr. Cornelius Evazanja volt, az index.hu szerint annak ellenére, hogy a film stáblistájára ki sem írták a nevét, mégis minden rajongó azonnal tudja, kiről van szó.



Curtis abban a jelenetben játszott, amelyben Luke Skywalker - a nézőkkel együtt - először találkozik Han Solóval. Luke és Obi Wan Kenobi Han Solót keresve eleinte megpróbálnak elvegyülni a bárban: C3PO-t és R2D2-t nem engedik be, Luke italt rendel, Kenobi pedig Chewbaccával tárgyal.



Ekkor köt bele Luke-ba egy lény, de a fiú az ő szavát még nem érti, úgyhogy Dr. Evazan is megerősíti: a barátjának nem tetszik a képe, ráadásul neki magának sem, úgyhogy jobb lesz, ha Luke meghúzza magát. Ő mondja el a film egyik híres mondatát is: "Engem tizenkét naprendszerben ítéltek halálra!"



A Star Wars-univerzumban a karakter háttértörténete szerint Dr. Evazan plasztikai sebész volt, akinek a szokatlan módszerei elég sok páciens életét megkeserítették. Ez után következett a csempész- és űrkalóz-élet, és így csapódott a jelenetben is látható Ponda Baba mellé, míg Obi Wan Kenobi fénykardja véget nem vetett a karrierének.



A karakter feltűnt az Egy új remény előzményfilmjeként készített Zsivány Egyesben is, de akkor már Michael Smiley játszotta a figura fiatalabb verzióját.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd