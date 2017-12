Kultúra

Kétszázmillió felett kelt el egy Tihanyi-látkép a Virág Judit árverésén

Rekordáron, kétszázmillió forint felett kelt el Tihanyi Lajos Pont St. Michel című látképe a Virág Judit Galéria téli árverésén, amelyen ugyancsak jelentős áron talált gazdára Csontváry Kosztka Tivadar hetven éve eltűntnek hitt Olasz halász című képe is. 2017.12.19 00:30 MTI

Az életműben is rekordnak számító árért, 220 millió forintért ütötték le Tihanyi Lajos 1908-ban készült olajképét. A festmény kikiáltási ára 80 millió forint volt. Az 1908-as festmény kép egyik oldala a párizsi Pont St. Michelt, a másik pedig Ádámot és Évát ábrázolja



Tihanyi Lajos művét jutalékkal együtt 264 millió forintért vásárolta meg az Ernst Galéria, a kép az Ernst Wastl és Eleni Korani által gondozott műgyűjtemények egyikébe kerülhet.



A galéria tájékoztatása szerint ez a magas ár paradigmaváltást eredményezhet a magyar műtárgypiacon, mivel a 200 millió forintos határ közelébe eddig csak Csontváry Kosztka Tivadar és Munkácsy Mihály alkotásai kerültek. Tihanyi Lajosnak ebből a korszakból származó művei a magyar fauve festészeti irányzat kiemelkedő alkotásai, amelyek mind magyar, mind nemzetközi szempontból is fontos elemei az egyetemes művészeti kánonnak.



A Virág Judit Galéria hétfői tájékoztatása szerint a 223 műtárgyat felvonultató téli árverés másik, kiemelkedő áron elkelt műve Csontváry Kosztka Tivadar Olasz halász című festménye volt. A művész taorminai tartózkodása alatt festett képére a licitálás a magyar árverések történetében rekordnak számító 100 millió forintos kikiáltási árról indult és a mű végül 140 millió forintért cserélt gazdát.



Hosszú licitharc bontakozott ki Aba-Novák Vilmos nagy méretű, Kikötő című művéért is: a képet végül jóval a 80 milliós becsértéke felett, 120 millió forintnál ütötték le. Ugyancsak jól szerepelt az árverésen a festő Nyári kocsma című alkotása, amelyet 7,5 millió forintos kikiáltási ár után végül 28 millió forintért vásárolták meg.



A tájékoztató szerint Vaszary János aprólékosan kidolgozott Pünkösdi rózsákért című virágcsendélete a 24 millió forintos kikiáltási ár csaknem háromszorosáért, 71 millió forintért kelt el és így ez a mű lett az eddigi legdrágábban elkelt Vaszary-festmény.



Berény Róbert Piros ruhás nő zöld szobában (Reggeli) című alkotása Breuer Etát, a festő feleségét, múzsáját ábrázolja. A festmény 55 millió forintért cserélt gazdát.



Mint írják, a remekművek árverésén rekordnak számító, 1,179 milliárd forintos összleütési értéket értek el.