Adventi programajánló

Betlehemi jászolkiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban

hirdetés

A csaknem negyedszázada indult rendezvényt idén régi-új helyszínén, a Vajdahunyadvárban láthatja a közönség - emlékeztetett a kiállítás eredményhirdetéssel egybekötött pénteki megnyitóján Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes.



Elmondása szerint a tárlatra kiírt pályázaton hivatásos és műkedvelő népművészek, iparművészek, képzőművészek egyaránt elindultak; a pályázat népszerűségét pedig jól mutatja, hogy a határon túli résztvevők száma is igen magas volt.



A Betlehemi jászolkiállítás autentikusan adja át az advent üzenetét: hogy karácsony ünnepén kire is várunk - hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Alexandra, hozzátéve: a rendezvény jól illeszkedik a főváros ünnepi programjaihoz is.



Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy a gazdaságban egyre gyorsul ugyan a digitalizáció és a robotizálás, de az embert, az emberi kreativitást nem lehet helyettesíteni; ezért is fontosak az olyan rendezvények, mint a Betlehemi jászolkiállítás.



A kiállítást megnyitó Szedlacsek Emília, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának vezetője elmondta, hogy a beküldött pályamunkák változatos technikákkal és különböző alapanyagok felhasználásával készültek. A kiállított munkák sorában a jászolok mellett láthatók az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó egyéb alkotások is - számolt be.



A megnyitón köszöntőt mondott László Sándor, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Kézműipari Tagozatának alelnöke, valamint Brückner Ákos Előd ciszterci plébános is.



A kiállításon való részvételre a Magyar Kézművességért Alapítvány - az IPOSZ-szal, a BKIK Kézműipari Tagozatával, a Ciszterci Egyházközséggel és a Szaleziánummal együttműködve - hirdetett nyílt pályázatot, amelyre hazai és határon túli magyar kézművesek, népművészek, képző- és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, egyéni pályázók és közösségek egyaránt jelentkezhettek.



A 24. Betlehemi jászolpályázat eredményhirdetésén a szakmai zsűri javaslatai alapján díjakat adtak át. Hasonlóan az előző évekhez, a kiállítás anyagából idén is színes fotóalbum készült.



A tárlat a Mezőgazdasági Múzeumban és Veszprémben, a Szaleziánum Érsekségi Turisztikai Központban egyaránt 2018. január 7-ig tekinthető meg.