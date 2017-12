Filmstúdiók

Az év üzlete: a Disney felvásárolja a Fox nagy részét

Hatról ötre csökken a legnagyobb amerikai filmstúdiók száma, miután a The Walt Disney Co. 52,4 milliárd dollárért felvásárolja az ausztrál médiavállalkozó Rupert Murdock tulajdonában lévő 21st Century Fox jelentős részét.

Egészen pontosan a 21st Century Fox film, televíziós és nemzetközi üzleti vállalkozását, továbbá a Twentieth Century Fox film és kábelhálózatát.



Az ügylet után öt nagy hollywoodi filmes vállalat marad: a Walt Disney, a Warner Brothers, a Universal Studios, a Sony Pictures és a Paramount.



A 21st Century Fox tulajdonosai minden egyes részvényük után 0,2745 Disney-részvényt kapnak.



Az ügylet keretében a Disney átvállalja a 21st Century Fox 13,7 milliárd dolláros adósságát is.



Robert Iger marad a The Walt Disney Co. elnök-vezérigazgatója 2021 végéig.



A 21st Century Foxból kiveszik a Fox Broadcasting televíziós hálózatot, amelynek egyebek között a Fox News Channel és a Fox Business Network is a tagja. A vállalatbirodalom ezen részeit új vállalatban egyesítik, részvényeit a tervek szerint tőzsdére viszik.