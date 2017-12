Drakulics elvtárs

Megkezdődött az új magyar vámpírfilm forgatása

A napokban kezdték el forgatni a Drakulics elvtárs című filmet; Bodzsár Márk legújabb szatirikus vígjátékában Nagy Zsolt mellett Nagy Ervin és Walters Lili is főszerepet kapott. 2017.12.12

Az Isteni műszak rendezőjének Kádár-kori vígjátékában Balsai Móni, Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra, Rába Roland, Trill Zsolt, Székely B. Miklós és Vinnai András is látható lesz - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap kedden az MTI-vel.



A film női főszereplője, Walters Lili egy feltörekvő fiatal kémnőt játszik, akit a titkosszolgálat ráállít az Adjunk vért Vietnamnak! mozgalom nyugatról hazalátogató díszvendégére, Fábián elvtársra. A célszemély, akit Nagy Zsolt alakít, több hasonlóságot is mutat a hollywoodi Drakula-filmekből ismerős Lugosi Bélával. Nagy Ervin kommunista James Bondként a legkülönfélébb titkosszolgálati módszereket bevetve próbál a végére járni, hogy tényleg egy szörnyeteg érkezett-e az országba.



A Drakulics elvtárs forgatókönyvét Bodzsár Márk írta. Jakab Juli dramaturgként segítette a forgatókönyv elkészültét és a rendező munkatársaként a forgatásokon is részt vesz. A Terápia és az Aranyélet forgatókönyvírója, Tasnádi István szintén dramaturgként működött közre. Az operatőr Reich Dániel, aki Bodzsár Márk első filmjét, az Isteni műszakot is fényképezte. A látványtervező Ágh Márton (Delta, Fehér isten, Jupiter holdja), a jelmeztervező Füzes Eszter, a vágó Kovács Zoltán (A nyomozó, Isteni műszak, A Viszkis), a zeneszerző Keresztes Gábor. A producerek Pék Csaba és Tőzsér Attila.



A Drakulics elvtárs című alkotást a filmalap 463 millió forinttal támogatja. A forgatás 2018. február elejéig tart, a mozibemutató tervezett dátuma 2018 decembere.