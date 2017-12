Programajánló

Tennessee Williams-darabot mutat be a Radnóti Színház

Magyarországon ritkán látható darabot mutat be új fordításban a Radnóti Színház: Tennessee Williams Üvegfigurák című négyszereplős színdarabját Valló Péter állítja színpadra, a premiert december 16-án, szombaton tartják. 2017.12.11 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Radnóti Színház előadásában Kováts Adél, Lovas Rozi, Porogi Ádám és Nagy Dániel Viktor játszik. A darabnak új fordítása született, amely Barabás András munkája - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a társulathoz az idén szerződött Porogi Ádám játssza a darabban Tomot, aki visszaemlékezik arra az időszakra, amikor még anyjával, Amandával (Kováts Adél) és testvérével, Laurával (Lovas Rozi) élt.



A darabbeli Laura egyetlen mentsvára a sivár valóság ellen az apró, csillogó, törékeny üvegfiguráinak gyűjteménye. A külvilággal nehezen teremt kapcsolatot, ahogyan anyja, Amanda és testvére, Tom is egyre többször az emlékek, az álmok és a nyomorúságos valóság kereszttüzébe kerül. Illúziókkal teli életüket felkavarja, amikor Tom meghívja egyik munkatársát, Jimet, a gimnázium egykori sztárját, akibe Laura titkon szerelmes volt.



A darab ismertetője szerint Tennessee Williams műveinek fő témája örökérvényű: a hamis vagy igaz álmokkal, vágyakkal és a gyöngeséggel terhes emberek vívódása szemben a céltudatosan törekvők elérhetetlen társadalmával.



A világhírű amerikai drámaíró a négyszereplős művét emlék-játékként definiálja. A gyónásos-vallomásos történetbe Tom Wingfield visszaemlékezésén keresztül lépünk be, akit kezelhetünk Williams darabbéli alteregójának is akár: neveik kezdőbetűi megegyeznek. A drámaírót eredetileg Thomas Lanier Williamsnek hívták.



Tennessee Williams a színészi jutalomjátékokat kínáló Üvegfigurákkal aratta első nagy színházi sikerét, és az 1945-ös bemutató után elnyerte a New York-i Színikritikusok Körének díját (New York Drama Critics Circle Award). A darab alapján számos filmadaptáció született, és olyan híres színésznők játszották el Amandát színpadon és filmvásznon, mint Katharine Hepburn és Jessica Lange.



A közleményben Valló Péter rendezőt idézik, aki szerint Tennessee Williams drámája ma is érvényes. "Különösen ott, ahol nyomorúság van. Kívül és belül. Ahol szegénység van és hiány. Nem a fülledt atmoszféra, nem a fojtogató délszaki klíma teszi naggyá Williams műveit, hanem a deprimáló társadalmi viszonyok közötti reménytelen, és mégis felemelő küzdelem hiteles ábrázolása" - hangsúlyozta a rendező.



Az előadás dramaturgja Morcsányi Géza, a jelmezeket Benedek Mari, a díszletet Horváth Jenny tervezte.