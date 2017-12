Siker!!!

Több mint 50 ezren látták Mészáros Márta új filmjét

Több mint 50 ezren látták eddig Mészáros Márta Aurora Borealis - Északi fény című új filmjét, amely október 19-én került a mozikba - közölte a film forgalmazója.



Az Aurora Borealis - Északi fény két idősíkon futó, fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya és lánya kapcsolatának mélységeit boncolgatja. A Bécsben élő sikeres ügyvéd, Olga idős anyja, Mária kómába esik. Amíg Mária élet és halál közt lebeg, Olga egy mélyen elhallgatott titokra bukkan.



A főszereplő Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és Törőcsik Franciska, de mások mellett Wunderlich József, Cserhalmi György, Fekete Ernő, Bereczki Zoltán, valamint Mészáros Márta állandó szereplői, Monori Lili és Czinkóczi Zsuzsa is feltűnnek a filmben. A forgatókönyvet Mészáros Márta, Pataki Éva és Jancsó Zoltán közösen jegyzik. Az Aurora Borealis - Északi fény a Filmteam gyártásában készült, producere Major István, társ-producere Gül Togay, forgalmazója a Vertigo Média.



A filmhez kapcsolódva három új klip is készült, Törőcsik Mari megszólalása már elérhető, Törőcsik Franciska klipje hétfőn, Ladányi Jákobé kedden kerül nyilvánosságra.



Az Aurora Borealist a budapesti mozik mellett Balassagyarmaton, Kaposváron, Pécsen, Soltvadkerten, Szegeden és Szombathelyen is vetítik.