Elismerés

Kiosztották a 2017-es Gramofon-díjakat

Kiosztották az elmúlt év legkiválóbb klasszikus zenei és jazz lemezfelvételeinek járó szakmai elismeréseket, a 2017-es Gramofon-díjakat pénteken a budapesti Duna Palotában. 2017.12.09 05:30 MTI

Az év magyar klasszikus zenei hanglemeze kategóriában hat lemezfelvétel nyerte el a díjat: Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán Hommage a Fritz Kreisler című albuma, Várdai István J. S. Bach Csellószvitek című lemeze, valamint Rohmann Imre és Rohmann Ditta Bartók, Debussy, Defalla és Ravel művei című felvétele. A díjban részesült Boldoczki Gábor és a Sinfonietta Cracovia Oriental Trumpet Concertos című lemeze Jurek Dybal vezényletével, Csajkovszkij VI. szimfóniája és Borogyin Polovec-táncok című felvétele Fischer Iván vezényletével a Budapesti Fesztiválzenekar és a Cseh Filharmónia Énekkara előadásában, valamint Mahler II. szimfóniája a Budapesti Fesztiválzenekar, Gerhild Romberger és a Bajor Rádiókórus tolmácsolásában Fischer Iván dirigálásával - közölte a Gramofon pénteken az MTI-vel.



Az év külföldi klasszikus zenei hanglemeze kategóriában díjazott lett Aleksander Debicz és Marcin Zdunik Bach Stories című felvétele; Grigorij Szokolov, Trevor Pinnock, Yan Pascal Tortelier, illetve a Mahler Kamarazenekar és a BBC Filharmonikus Zenekar lemeze Mozart A-dúr zongoraversenyével és Rachmanyinov III. zongoraversenyével; Julia Lezsnyeva, Mihail Antonyenko és a Concerto Köln Graun-operaáriákat tartalmazó felvétele, valamint a Sol Gabetta Live című album a csellóművésznő, a Berlini Filharmonikusok, Sir Simon Rattle és Krzysztof Urbanski szerepléséve.



Az év magyar jazzlemeze kategória díját három felvétel nyerte el: a Bacsó Kristóf Triad & Lionel Loueke Pannon Blue című lemeze, Lukács Miklós Larry Grenadier-vel és Eric Harlanddal készített Cimbalom Unlimited című produkciója, valamint a Tóth Viktor Tercett és Gareth Williams But Inside című albuma.



Joshua Redman és Brad Mehldau Nearness mellett a Vijay Iyer Sextet Far From Over című felvétele kapta az idei Gramofon-díjat Az év külföldi jazzlemeze kategóriában. A DVD-produkciók közül a Zürichi Operaház és Fabio Luisi nemzetközi sztárénekeseket felvonultató, Bellini I Capuleti e i Montecchi című operájáról és Berg Wozzeckjéről készített felvételeit díjazták.



A Gramofon szerkesztősége és kiadója a díjjal a klasszikus zene, a jazz és a nép-, illetve a világzene legkiválóbb lemezprodukcióit kívánja elismerni a művészi minőség és a felvételtechnikai megvalósítás színvonala szerint. A 2017-ben megújított struktúra szerint a Gramofon-díjat azon hanglemez- és DVD-produkciók érdemlik ki, amelyeket a Gramofon - Klasszikus és Jazz folyóirat szakkritikusai az adott évben publikált recenzióikban a "remekmű" kategóriába soroltak.