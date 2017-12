Kultúra

A Dal 2018 - Változás a zsűriben, bemutatták a harmincas mezőnyt

Bemutatták A Dal 2018-ba bejutott harminc produkciót szerdán a budapesti Akvárium Klubban tartott sajtótájékoztatón. A dalválasztó show-t immár hetedik alkalommal rendezi meg a közmédia.



A versenybe bejutott előadók között van A Dalban egyaránt harmadszor induló Király Viktor és Polgár Odett, ismét látható lesz a korábbi szereplők közül például a Leander Kills, Heincz Gábor Biga, a Maszkura és a Tücsökraj. Számos kevéssé ismert induló is lesz, így Andy Roll, Dánielfy Gergely, Gulyás Roland, a Nene zenekar vagy Süle Zsolt.



A hat évvel ezelőtti első A Dalban már indult Kökény Attila ezúttal két dzsesszelőadóval, Szőke Nikoletta énekesnővel és Szakcsi Lakatos Róbert billentyűssel közös produkciót fog bemutatni, A Dal 2013-ban látott Vastag Tamás dalának zenéjét Sztevanovity Krisztián, szövegét utóbbi édesapja, Sztevanovity Dusán szerezte.



A Dal 2018-ra több mint 350 pályamű érkezett, a zsűriben az elmúlt évekből ismert Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész és Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő mellett új tagként Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, illetve Mező Misi, a Fonogram-díjas Magna Cum Laude énekes-gitárosa fog ülni. A két műsorvezető Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd Freddie lesz.



A Dal 2018. január 20-tól hat héten át szombatonként látható a Duna televízióban, a döntőt február 24-én rendezik, akkor derül ki, melyik dal és előadó képviseli Magyarországot a jövő évi Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban. A Dal 2018 felvezetőjeként január 6-án és 13-án a verseny elmúlt hat évadának legemlékezetesebb pillanatait mutatja meg a Duna Televízió.



Király Viktor már kétszer is a legjobb 4-ig jutott A Dalban: 2012-ben testvéreivel, Lindával és Bennel közösen, 2014-ben pedig szólóban.



"Elsősorban azért jelentkeztem ismét a versenybe, hogy bemutassak egy új dalt, persze ha győzni fogok, az boldoggá fog tenni. A Budapest Girl című szám egy visszafogott, letisztult dal, nem igazán olyan, mint amilyet a közönség korábban megszokott tőlem. Egy szál gitár a kíséret, most nincs gazdag hangszerelés. Egy vagány lányról szól, akivel egymásba szeretünk, mégis eltűnik, nem jelentkezik. A dalban benne van a város iránti szeretetem is. Bár még mindig kétlaki életet élek, sokkal többet vagyok Budapesten, mint Amerikában" - mondta Király Viktor az MTI-nek.



Hozzátette, hogy két társszerzője volt, a brit Ash Hicklin, aki már Tiestóval is dolgozott, valamint Závodi Marcel, aki idén előadóként is bejutott A Dal döntőjébe Berkes Olivérrel duóban.



Heincz Gábor Biga hat év után tér vissza A Dalba, hiszen az elsőn lépett színpadra és döntőbe is került. Mostani dalának címe Good Vibez, amelynek zenéjét Biga, a szöveget Méhes Adrián írta.

"Nem akartam addig visszatérni, amíg a megfelelőnek érzett dal meg nem születik. A Good Vibez popdal, és szerintem mondanivalójában és habitusában is a versenybe illik. Ma már a nem annyira trendi, autentikus és hagyományos módját űzöm a zeneszerzésnek, vagyis változatlanul gitáron írom a dalaimat. Hangszerelésben is maradtunk a puritánabb változatnál, egy kicsit akusztikusabb, de modern lett" - fejtette ki Heincz Gábor Biga az MTI-nek.



Kitért arra, hogy idén májusban megjelent stúdióalbuma, a Gátlás sztriptíz jövő tavasszal angol nyelven is piacra kerül egy külföldi kiadó gondozásában, és a lemezen rajta lesz a Good Vibez is.



A dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja ki a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. "A Dal 2018 Legjobb Dalszövege" és a "A Dal 2018 Felfedezettje" elismerés mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny.