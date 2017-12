Programajánló

Sokszínű programmal készül az adventi hétvégékre a Várkert Bazár

"Az adventi programsorozatot a valódi értékekhez igazodva igyekeztünk összeállítani" - mondta el Gyutai Csaba, a Várkert Bazár ügyvezető igazgatója a rendezvényről tartott keddi sajtótájékoztatón.



Az adventi hétvégéken koncertet ad mások mellett a Ghymes együttes, Bíró Eszter, valamint a Bóbita Zenekar, lesz éneklő betlehem, a Várkert Irodalom adventi estjén Both Miklós, Adorjáni Bálint, Szűcs Nelli és Palya Bea is fellép, de lesznek gyerekprogramok és a Reformáció 500. tematikus kortárs képzőművészeti kiállítás is várja a helyszínre érkezőket - hangsúlyozta.



Juhász Anna irodalmár elmondta, hogy szombaton, a Várkert Irodalmi esték keretében a 80 éves, Nemzet Művésze címmel kitüntetett Korniss Péter fotográfust köszöntik. A születésnapi esten a tánc, a film, a zene és az irodalom világából érkeznek hozzá tisztelői, barátai, mások mellett Novák Ferenc koreográfus, rendező, Novák Péter zeneszerző, énekes, Aleszja Popova balettművész, Koltai Lajos filmrendező és Baráti Kristóf hegedűművész, akik személyes történetekkel és produkcióikkal köszöntik a Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas művészt.



Vasárnap a Ghymes együttes ad koncertet, a gyerekeknek pedig betlehemi előadással, a Bóbita Zenekar koncertjével készülnek, valamint a helyszín vendége lesz Bíró Eszter is, aki Állati Zenés ABC című előadásával várja a családokat.



December 16-án a Beszélő levelek című irodalmi programon Ugron Zsolna vendége lesz Bán Bálint, Kaszás Gergő, Papp János, és Vándor Éva színművész, a zenei kíséretről Szőke Szabolcs gondoskodik, másnap pedig Összetartozunk címmel adventi jótékonysági gálaestre várják az érdeklődőket, amelyen fellép Kerekes Vica, Szűcs Nelli, Palya Bea, Adorjáni Bálint és Both Miklós az eseménysorozat háziasszonyaival, Ugron Zsolnával és Juhász Annával együtt.



Az Ég és Föld között - a Biblia a magyar képzőművészetben című, a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó kiállításhoz kapcsolódva szombaton és december 16-án is szerveznek múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyekre 4-től egészen 14 éves korig várják a gyerekeket.



Az adventi vasárnapokon ingyenes gyermekfoglalkozásokkal, kézműves programokkal, workshopokkal is készülnek a Várkert Bazár Rendezvénytermének aulájában, a délelőtti és az esti programokat pedig közös, ünnepélyes gyertyagyújtás köti össze.