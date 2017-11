Védelem

Tilos lesz ezentúl kereskedelmi célra felhasználni Michelangelo Dávid-szobrának képét

hirdetés

Egész Európában tilos lesz ezentúl engedély nélkül kereskedelmi célra felhasználni Michelangelo Dávid-szobrának képét - döntött az illetékes firenzei bíróság.



A múlt héten bejelentett korlátozás célja, hogy gátat szabjon a jegyüzérek ténykedéseinek, akik túlárazott belépőket kínálnak a turistáknak a reneszánsz mesterművet őrző firenzei Gallerie dell'Accademiába - írja a TheLocal.it hírportál.



A korlátozás elsődlegesen a Visit Today nevű cég ellen irányul, amely a Dávid-szobor képével hirdeti VIP-jegyeit a szórólapjain és a honlapján. A bírósági döntés értelmében a vállalatnak minden promóciós anyagáról el kell távolítania a szobrot ábrázoló képeket és 2000 euró (622 ezer forint) pénzbírságot kell fizetnie minden egyes napért, amikor megszegi a tilalmat.



Cecilie Hollberg, a múzeum igazgatója precedensértékűnek és követendő példának nevezte a döntést. Mint fogalmazott: "azok a múzeumok, amelyek hozzánk hasonlóan a túlárazott jegyek megszaporodásának áldozataivá váltak, mostantól jogi útra terelhetik a dolgot, mert a jog győzedelmeskedni fog olyasvalami felett, amely gyakorlatilag a látogatók becsapását jelenti".



A firenzei székesegyház épületegyüttesével kapcsolatos állagmegóvási és felújítási munkálatért felelős Opera del Duomo szervezet vezetője, Lucas Bagnoli már fontolgatja is, hogy követi a Galleria dell'Accademia példáját, mivel a különböző jegyirodák a dóm képét is előszeretettel felhasználják a szolgáltatásaik népszerűsítéséhez.



Az ügyben Dario Nardella, a város polgármestere megszólalt, leszögezve, hogy nem szabad hagyni Firenze látványosságinak korlátlan vagy szabályok nélküli, kereskedelmi célú kiszipolyozását.



Az olaszországi kulturális intézmények várhatóan országszerte követni fogják a firenzei intézmény példáját. Az egész Európára kiterjedő korlátozás értelmében a szobrot ábrázoló képeket ezentúl senki sem használhatja fel pénzszerzés céljából a Galleria dell'Accademia engedélye nélkül.



A La Repubblica című olasz lap szerint egyelőre nem tudni, hogy a korlátozás a szuvenírekre és a képeslapokra is kiterjed-e.