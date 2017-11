Kultúra

Az állampolgár nyerte az EU-filmfesztivál közönségdíját

A torontói mustrán 28 EU tagállamból érkezett alkotásokat mutattak be a kanadai metropolisz közönségének az elmúlt két hétben. Az európai országok torontói konzulátusai és kulturális intézetei évről-évre közösen szervezik a friss filmtermésből válogató fesztivált novemberben.



Az állampolgár torontói vetítésén, mely a kanadai premier volt egyben, Vranik Roland forgatókönyvíró-rendező és Fehér Károly producer személyesen vett részt - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap a MTI-t.



A Fekete kefe és az Adás című filmeket is jegyző Vranik Roland legutóbbi filmje, Az állampolgár egy megrázó szerelmi történet, mely amatőr színészekkel, minimalista eszközökkel és sok humorral mutatja be egy másik országba való beilleszkedés emberi oldalát.



Az állampolgár világszerte sikerrel szerepel a filmfesztiválokon, a portugáliai Fantasportóról a legjobb forgatókönyv, a kaliforniai Cinequest filmfesztiválról a legjobb filmdráma díját hozta el. Vranik Roland filmjét nemrég az egyetemisták zsűrije díjazta Hágában, Várnában megkapta az Arany Aphrodité fődíjat, Saitamában pedig a zsűri különdíját.



A múlt héten véget ért 17. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon Az állampolgár elnyerte a legjobb női - Máhr Ágnes - és a legjobb férfi alakítás - Cake-Baly Marcelo amatőrszínész - díját is, valamint a legjobb film és a legjobb rendező díját.



A Filmalap támogatással készült dráma forgatókönyvét Vranik Roland és Szabó Iván (Vespa, Viharsarok), az SZFE tanára közösen írta. Az állampolgár a Popfilm produkciójában készült.