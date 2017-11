Zene

A Dal 2018 - Több mint 350 pályaművet adtak be

hirdetés

Több mint 350 pályaművet adtak be a Dal 2018 című dalválasztó műsorba az éjfélkor lejárt határidőig - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodája kedden az MTI-vel.



Az összegzés szerint a következő napokban a szakmai előzsűri választja ki a mezőny 30 legjobb dalát, amelyeknek a januárban kezdődő élő adásokban szurkolhatnak a közmédia nézői. Idén is számos műfajból neveztek dalokat, már ismert és még a pályájuk elején álló előadók egyaránt.



A szervezők december elején hozzák nyilvánosságra az elődöntőkbe jutott 30 dal listáját. A Dal 2018 élő adásait január 20-tól szombat esténként hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a Dunán a csatorna nézői. Előtte, január 6-án és 13-án A Dal elmúlt hat évadának legemlékezetesebb pillanatait mutatják be.



Az elmúlt hat évad sikere bizonyítja, hogy szükség van egy olyan műsorra, amelyben kiválasztják Magyarország legjobb dalát. A Dalból minden induló másképpen profitál, az idei győztes Pápai Joci zenei karrierje új lendületet vett a műsornak köszönhetően - olvasható a közleményben.



Az összegzés kitér arra is, hogy az előadók és a zeneszerzők közül sokan megvárták a szeptember elsejét új dalaik bemutatásával, hogy nevezhessenek a versenyre. A Dal 2018-ba csak olyan előadó és együttes nevezhetett, akinek és amelynek korábban már jelent meg zenei albuma vagy országosan játszott rádió-, illetve televízió-felvétele, és rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.



A hetedik alkalommal látható dalválasztó showban a zsűri és a közönség együtt dönt arról, ki képviselheti Magyarországot Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon jövő májusában. Emellett értékes szakmai díjakat is lehet nyerni, így A Dal 2018 Legjobb Dalszövege, A Dal 2018 Felfedezettje díjat és jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny.